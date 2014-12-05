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Yaşam
Deutsche Welle

Orion uzay kapsülü fırlatıldı

Mars'a yolculukta önemli rol oynayacak olan Orion uzay kapsülü Florida'dan fırlatıldı.

05 Aralık 2014 17:51

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Orion uzay kapsülünü
Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlattı. NASA'dan yapılan
açıklamada, Orion'un bir Delta roketinin üzerine yerleştirildiği belirtildi. 5 bin
800 kilometre yükseklikte dünyanın çevresini iki kez dolaşacak olan Orion,
dört buçuk saatlik yolculuğun ardından Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak.

Orion kapsülü dün fırlatılacaktı ancak teknik sorunlar ve kötü hava şartları
nedeniyle fırlatma işlemi ertelendi. 8,6 ton ağırlığındaki Orion'un insansız
uçuşlarının başarılı olması halinde, sıra insanlı denemelere gelecek. İlk
insanlı uçuşun 2021 yılında yapılması öngörülüyor. Altı astronot taşıması için
tasarlanan Orion'un 2030'lu yıllarda yapılacak Mars yolculuğunda kullanılması
planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MarsOrionFloridaUlusal HavacılıkUzay DairesiCape Canaveral UzayDeltaPasifik OkyanusuDeutsche Welle Türkçe DW/dpa HT/GA

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