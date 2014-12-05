Orion uzay kapsülü fırlatıldı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Orion uzay kapsülünü

Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlattı. NASA'dan yapılan

açıklamada, Orion'un bir Delta roketinin üzerine yerleştirildiği belirtildi. 5 bin

800 kilometre yükseklikte dünyanın çevresini iki kez dolaşacak olan Orion,

dört buçuk saatlik yolculuğun ardından Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak.

Orion kapsülü dün fırlatılacaktı ancak teknik sorunlar ve kötü hava şartları

nedeniyle fırlatma işlemi ertelendi. 8,6 ton ağırlığındaki Orion'un insansız

uçuşlarının başarılı olması halinde, sıra insanlı denemelere gelecek. İlk

insanlı uçuşun 2021 yılında yapılması öngörülüyor. Altı astronot taşıması için

tasarlanan Orion'un 2030'lu yıllarda yapılacak Mars yolculuğunda kullanılması

planlanıyor.