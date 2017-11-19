Orijinal Tenten çizimi 500 bin dolara satıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Kasım (DHA) - Fransa\'nın Paris kentinde gerçekleşen açık arttırmada, Belçikalı çizgi roman yaratıcısı Herge\'nin orijinal Tenten çizimi 500 bin euroya satıldı.

Paris\'teki Artcurial açık arttırma evi nin düzenlediği etkinlikte, Belçikalı çizgi roman yaratıcısı Georges Prosper Remi veya bilinen adıyla Herge\'nin \"Ottokar\'ın Asası\" ismiyle 1939 yılında yayınlanan çizgi romanının kapak resmi 500 bin euroya satıldı. Gazeteci Tenten ve köpeği Boncuk\'un bir hizmetçiyle kraliyet sarayında resmedildiği çizgi roman kapağının orijinal olarak 1939 yılında siyah beyaz basıldığı, sonradan suluboya ile renklendirildiği söylendi. (Fotoğraflı)