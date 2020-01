Oriflame'dan Kuşadası'na bin zeytin ağacı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- İSVİÇRE merkezli dünyaca ünlü kozmetik firması Oriflame\'nin 50\'nci kuruluş yıl dönümü ve Türkiye\'deki 25\'inci yılına özel olarak Aydın\'ın Kuşadası İlçesi\'ne bin zeytin fidanı dikildi.

Bugün sabah saatlerinde Kuşadası Limanı\'na yanaşan \'C. Silhoute\' ve \'C. Reflection\' adlı iki gemiyle, aralarında Oriflame\'in kurucusu Robert Af Jocknick, Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Af Jocknick\'in bulunduğu 6 bin kişi ilçeye geldi. 160 tur otobüsü ve 70 özel minibüs ile limandan çıkış yapan şirketin 20 ülkedeki üst düzey yöneticileri ile en çok satış yapan bayilerinin bulunduğu misafirler, Kuşadası çarşısını gezdi. Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı, şirketin üst düzey 25 yöneticisi onuruna Kuşadası\'nın simgesi Güvercinada\'da bir kokteyl verdi.

Konuklarıyla tek tek ilgilenen Başkan Kayalı, \"Bu ziyaret Kuşadası\'nın tanıtımına büyük bir katkı. Konuklarımız çarşıda rahatça gezip, alışveriş yapan Kuşadası\'nın güzelliklerini görme, sosyal medyada paylaşma olanağı buldu. Konuklarımızı her karışı tarih ve kültür kokan Kuşadası\'nda 20 ülkeden misafiri ağırlamak bizi gururlandırdı\" dedi.

Oriflame Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Af Jocknick de Türkiye\'nin kalplerinde farklı bir yeri olduğu için Kuşadası\'na gelmeyi tercih ettiklerini söyleyerek, \"50\'inci yılımızı iki kruvaziyer gemisiyle 6 bin liderin katılımıyla kutuluyoruz. Şirketimizin 65 ülkede 3 milyon aktif çalışan danışmanı var. Ve bu 3 milyon arasında en başarılı 15 kişi arasında 3 Türk kadın yer alıyor. Dolayısıyla bizim en eski ve başarılı marketimiz burası\" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Oriflame Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Af Jocknick, Türkiye yöneticileri ve danışmanlarına marka elçisi Ceyda Düvenci\'nin de eşlik ettiği etkinlikte, ziyaret anısına Kirazlı Köyü\'nde zeytin fidanı dikildi. Mülkiyeti Kuşadası Belediyesi\'ne ait olan arazi üzerinde oluşturulan zeytinlikte ilk fidanları Ceyda Düvenci, Kayalı ve Jocknick dikti. Dikilen zeytinlerin tüm geliri Kirazlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi\'ne bağışlanacak. Hem çevre bilinci için farkındalık yaratılmak istendiğini hem de bölgenin kalkınmasına destek verileceğini dile getiren Ceyda Düvenci, ailenin de simgesi olan zeytin ağacı dikilmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade etti.



