-''Orient Ekspresi'' Türkiye yolunda ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Raylar üzerindeki saray olarak nitelenen ''Orient Ekspresi'', geleneksel nostalji turuna devam ediyor. Orient Ekspresi, yarın İstanbul'da olacak. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl Eylül ayında seferine başlayan Orient Ekspresi, 2 Eylül 2011'de Paris'ten hareket etti. Orient Ekspresi, Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna güzergahını izleyerek yarın saat 15.30'da İstanbul'da Sirkeci Garı'nda olacak. Orient Ekspresi, iki gece Türkiye'de kaldıktan sonra 9 Eylül 2011 günü saat 15.05'te Sirkeci Garı'ndan hareket edecek. Aynı gece Kapıkule sınır kapısını izleyerek, Türkiye'den ayrılacak olan Orient Ekspresi, Bükreş, Budapeşte, Viyana güzergahını takip ederek, son durağı Venedik'te seferini tamamlayacak. Venice Simplon Orient Exspress treni, 8 yataklı vagon, 2 salon vagon, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu ve bir servis vagonu olmak üzere toplam 15 vagondan oluşuyor.