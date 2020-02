Orhun Ene: "Gelişerek yeni deneyimler kazanıyoruz"

BURSA,(DHA)

Cedevita Zagreb deplasmanında her şeye rağmen iyi bir basketbol oynayıp, kazandıkları için mutlu olduklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Yeni bir Eurocup ekibiyiz. Her yıl gelişerek yeni deneyimler kazanıyoruz” dedi.

7Days EuroCup B Grubu 10\'uncu hafta mücadelesinde deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cedevita Zagreb’i 92-96 mağlup eden TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene ile ABD’li oyun kurucu Diante Garrett karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında sözlerine Cedevita organizasyonuna misafirperverlikleri için teşekkür ederek başlayan deneyimli çalıştırıcı, “Bu organizasyon içerisindeki birçok kişiyi uzun süredir tanıyoruz ve Cedevita Zagreb kulübüne son 10 yıldır yaptıkları işlerden dolayı da çok saygı duyuyoruz. Biz ise yeni bir Eurocup ekibiyiz. İki yıl önce Türkiye liginde 2. Lig’de oynuyorduk. Her yıl gelişerek yeni deneyimler kazanıyoruz” şeklinde konuştu.

\"KAZANMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ\"

TOP16 için az da olsa şanslarının sürdüğünü belirten Ene, \"Rakibe ve oyuna saygı duyuyoruz. Maçtan önce genç oyuncularımıza daha çok şans verme kararı aldık ve onları iyi kullandık. Uzun oyuncularımız Jeff Withey ve Frank Elegar\'ı da aynı anda beraber oynatmak istedik. Ne olursa olsun iyi bir basketbol oynayıp, kazanmak istedik. Cedevita ise tüm oyuncularını kullanarak aynı mantaliteyle oynadı ve başa baş bir mücadele geçti. Sonuç olarak oyunu kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

DIANTE GARRETT: \"KRİTİK ANLARDA DAHA İYİ OYNADIK\"

Karşılaşmayı 20 sayıyla tamamlayan ABD’li guard Diante Garrett, “İlk yarı tam bir takım gibi çok iyi basketbol oynadık ve devreyi önde kapattık. Cedevita ikinci yarıda bizi yakalamayı başardı ve son bölümde başa baş bir mücadele oldu. Kritik zamanlarda biz daha iyi bir efor sarf ettik. Galip geldiğimiz için mutluyuz\" ifadelerini kullandı.

GÖZLER LIMOGES MAÇINDA

Alınan bu sonucun ardından TOFAŞ Basketbol Takımı’nın TOP16 biletini alabilmesi için bugün oynanacak Limoges CSP-Arka Gdynia maçında Fransız temsilcisinin karşılaşmayı mağlubiyetle tamamlaması gerekiyor. Kritik karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak.

