Orhangazi'deki kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde geçen 28 Ekim\'de, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren 43 yaşındaki Metin Çartı, kurtarılamadı.

Kaza, geçen 28 Ekim akşamı saat 19.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu\'nda meydana geldi. İznik yönünden Orhangazi yönüne seyir halinde olan Ramazan Koç (22) yönetimindeki 77 BD 346 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Metin Çartı (43) yönetimindeki 16 ZB 956 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı son anda fark eden Tayfun Ulutaş (26) da hafif ticari aracıyla, kaza yapan otomobillere çarptı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kazada, Ramazan Koç\'un otomobilinde bulunan Elif Bahar ile diğer otomobil sürücüsü Metin Çartı ve hafif ticari araç sürücüsü Tayfun Ulutaş yaralandı. Sürücülerden Çartı araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Metin Çartı ile diğer yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edilen evli ve 2 çocuk babası Metin Çartı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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