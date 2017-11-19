Orhangazi'de kaza: 2'si öğrenci 9 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa)- ORHANGAZİ- İznik karayolunda cip, akaryakıt istasyonundan anayola çıkan, içinde öğrencilerin de olduğu yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, cipte bulunan 5 kişi ile minibüsteki 2’si öğrenci 4 kişi yaralandı. Yürekleri ağza getiren kazada yaralanan 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, Bursa\'da Orhangazi - İznik karayolu Üreğil Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi’den aldığı bazıları dershane öğrencisi olan yolcularını Keramet Mahallesi’ne götürmek isteyen Hüseyin Yel (50) yönetimindeki 16 RCP 71 plakalı minibüs, Üreğil Kavşağı yakınlarında yakıt almak üzere akaryakıt istasyonuna girdi. Yakıt aldıktan sonra yeniden karayoluna çıkmak isteyen minibüse, İznik\'ten Orhangazi yönüne giden Tuğba İsmailçebi (29) yönetimindeki 16 NZR 61 plakalı cip çarptı. Savrulan araçlar yolun karşı şeridine sürüklendi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kaza ardından Orhangazi İznik Karayolu adeta savaş alanına döndü. Kazada, minibüs sürücüsü Hüseyin Yel, araçta yolcu Naşit Kuzu (71), öğrenci oldukları dershaneden eve döndükleri belirtilen R.Ç. (15) ve C.D. (17) ile cip sürücüsü Tuğba İsmailçebi (29), annesi Rabia İsmailçebi, kardeşleri Büşra İsmailçebi (25), Esra İsmailçebi (18) ve kuzeni olan Hale İsmailçebi (34) yaralandı.

Kaza yerine bölgeden ambulanslarla birlikte itfaiye bünyesindeki kesici aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine sevk edildi. Kaza sebebiyle Orhangazi İznik karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI