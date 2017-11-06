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Orhangazi'de 400 polisle 'huzur operasyonu'

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde yaklaşık 400 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi

06 Kasım 2017 04:44

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde yaklaşık 400 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.
Orhangazi İlçesi’nde Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinden yaklaşık 400 polisle huzur operasyonu düzenlendi. Uygulamada, ilçenin merkez ve girişlerinde araçlar didik didik arandı, sürücüler ve yolcuların GBT sorgusu yapıldı. Aramalarda narkotik köpeği Alfa da kullanıldı. Uygulama kapsamında 340 araç UYAP sorgulamasından geçti, 780 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 1 kişi gözaltına alındı. Umuma açık 28 işyeri denetlenirken, 4207 sayılı kanuna muhalefetten 2 kişiye cezai işlem uygulandı.
Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi hakkında \'uyuştuucu madde bulundurmak ve uyuşturucu madde kullanmak\' suçlarından cezai işlem yapıldı.
Uygulamayı Orhangazi İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin de takip etti.

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