Orhangazi 'Kudüs' için ayakta

Hasan BOZBEY/ORHANGAZI (Bursa), (DHA)- ORHANGAZİ’de, AK Parti ilçe teşkilatının düzenlediği organizasyon ile Cumhuriyet Alanı’nda toplanan vatandaşlar, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti. Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti İlçe Başkan Vekili Fahrettin Uludağ, MHP ilçe başkanı Necati Güneş ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı basın açıklamasında İsrail’e lanet okundu.

AK Parti Orhangazi İlçe teşkilatı, MHP İlçe başkanı Necati Güneş ve çok sayıda STK’nın katıldığı basın açıklamasında, İsrail ve ABD\'ye \'Filistinli halkına yönelik saldırılar\' nedeniyle tepki gösterdi. ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrasında çıkan olaylar esnasında İsrailli askerlerin 60 Filistinliyi şehit etmesi, 2 binin üzerinde de yaralı olması nedeniyle Orhangazi’de Cumhuriyet Alanı’nda toplanan yüzlerce vatandaş İsrail’e lanet okudu. Cumhuriyet Alanı’ndaki basın açıklaması Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. İsrail’e tepki programında ilk konuşan MHP ilçe başkanı Necati Güneş artık lanetleme, kınana gibi söylemler yerine Türkiye’de her vatandaşın İsrail mallarını boykot etmeleri çağrısında bulundu. Daha sonra mikrofona gelen Memursen Orhangazi temsilcisi Cüneyt Vardar, Türkiye’de yıllardır Kudüs eylemleri yapıldığını belirterek, ancak geçmişte Kudüs için bizler ayağa kalktığımızda Türkiye’de jop yiyorduk gözaltına alınıyorduk. Şükür ki artık eski Türkiye yok. Bugün tüm ülke genelinde milyonlarca insanımız İsrail’e lanetini dile getirebiliyor dedi. Daha sonra mikrofona gelen AK Parti Orhangazi İlçe Başkan Vekili Fahrettin Uludağ geldi. Uludağ İsrail’in insanlık dışı uygulamalarını lanetledi. Fahrettin Uludağ İsrail’in tüm uluslar arası anlaşmaları, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı kararlarına rağmen kural tanımaz, yasa tanımaz tutumunu sürdürdüğünü belirterek, bizler bugün olduğu gibi bundan sonra da hep ayakta olmaya devam edeceğiz dedi. Ardından konuşan Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Türkiye’de İsrail karşıtı eylemlerin son derece önemli olduğunu belirterek, \"Bizler millet olarak meydanlarda bu tür eylemleri yaparken, devletimizin idarecileri de bizlerden aldıkları güçle dik duruyorlar. Bize olan güvenleriyle birilerine one munite diyebiliyorlar. Dünya beşten büyüktür diyebiliyorlar. Bugün yine bütün dünyada bu zulme en yüksek sesle haykıran ülke olabiliyorlar. O yüzden kendinizi çok anlamlı kılın\" dedi. Çağlayan konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bugün dilimizle bazı şeyleri söyleyebiliyoruz. Beden olarak yapabileceklerimizin şimdilik belki sırası değil, ama bu dil olarak söylenen şeyler birilerinin masa başında bu oyunları bozmalarına neden olabiliyor. İnşallah başlayan bu vahşet bütün dünyadan yükselen seslerle Türkiye’nin ve bizim liderlerimiz önderliğinde bu mücadele edecek ve sonuç alınacaktır. İsrail’in şiddetin boyutunu artırmasının sebeplerinden birisinin de Türkiye’nin bu dik duruşu. Sonlarını görüyor olmalarının telaşı içindeler. Bu telaş ayaklarına dolaşacak. Öteden beri ifade ettiğimiz gibi Kudüs’ün özgür kalması, Kudüs’ün Filistin’in başkenti olması o zaman tamamlanmış olacak\" dedi. Orhangazi Cumhuriyet Alanı’ndaki İsrail’e lanet organizasyonu Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna nezaretinde şehitler için kılınan gıyabi cenaze namazı ve yapılan dualarla sona erdi.

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