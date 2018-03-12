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Spor

Orhangazi Belediyespor'da Uzunköprü dönemi sona erdi

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ, (BURSA),(DHA) Orhangazi Belediyespor’da teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile yollar ayrıldı

12 Mart 2018 19:28

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ, (BURSA),(DHA)

Orhangazi Belediyespor’da teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile yollar ayrıldı.
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta ligin dibinde yer alan Orhangazi Belediyespor’da teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile yollar ayrıldı. Önceki gün oynanan 12 Bingölspor maçında alınan 1-1’lik sonucun ardından bir araya gelen Orhangazi Belediyespor yönetimi, Teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile bir araya gelerek yolları ayırma kararı aldı.
Ligin 15\'inci haftasında Erbaaspor ile oynanan maçta göreve gelen Uzunköprü, Orhangazi Belediyespor\'un başında çıktığı 12\'si lig 2\'si ise kupa olmak üzere toplam 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

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