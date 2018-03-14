Orhangazi Belediyespor'da teknik direktörlüğe Namık Altunsoy getirildi

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA)

Orhangazi Belediyespor, Cevdet Uzunköprü ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör olarak daha önce Karacabey Birlikspor’u da çalıştıran Namık Altunsoy ile anlaşmaya vardı.

TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Orhangazi Belediyespor’da teknik direktör sorunu Namık Altunsoy ile çözüldü. Kötü sonuçların ardından geçtiğimiz gün Cevdet Uzunköprü ile yollarını ayıran Bursa temsilcisinde yönetim daha önce Karacabey Birlikspor’u da çalıştıran Namık Altunsoy ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Sabah saatlerinde Orhangazi’ye gelen Namık Altunsoy kulüp başkanı Selahattin Çelik ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Taraflar yapılan görüşmeler neticesinde Namık Altunsoy ve ekibi ile sezon sonuna kadar sürecek anlaşmaya imza attı. Orhangazi Belediyespor’da Namık Altunsoy’un yardımcılıklarını Fatih Rüştü Dönmez ve Kadir Demirel yapacak. Ekipte kaleci antrenörü ise Özgür Atalay olacak.

\"ORHANGAZİ\'DEKİ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYORUZ\"

İmza töreninde konuşan yeni teknik direktör Namık Altunsoy, ligin bitimine 8 hafta kala Orhangazi Belediyespor’un yönetiminin teveccühü ile zorlu bir göreve başladıklarını belirterek, \"Bizi tercih ettikleri için başta başkanımız olmak üzere yönetimimize teşekkür ediyorum. Takımın bulunduğu konumu biliyoruz, ligin kısaldığını biliyoruz bildiğimiz bir şey daha var Orhangazi’de futbol adına olan potansiyel. Biz bu potansiyeli ortaya çıkarmak istiyoruz. Kadromuza baktığımızda kaliteli, bu ligde oynamış, bu ligin tozunu yutmuş oyunculardan kurulu bir takım olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar olan süreci unutturup yeni bir sayfa açmak ve kalan 8 maçta maksimum puan toplayarak ligde hedefini yakalamak için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz\" dedi.

\"PUANIN ASLANIN AĞZINDA DEĞİL MİDESİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ\"

Namık Altunsoy, \"Kulüp başkanımız ve yönetim kurulu, teknik ekibimiz, futbolcu grubumuz ve taraftarlarımızla birlikteliği sağladığımız zaman olmayacak hiçbir şeyin olmayacağını biliyoruz\" ifadelerini de kullanırken, \"Geçmişte bu tecrübelerimiz var. İyi başlamak istiyoruz. 3 kart cezalısı ve deplasmanda başlıyoruz. Biz varız bu işte diyorsak, Erzin Belediyespor’dan alacağımız en iyi sonucu alarak başlamak istiyoruz\" şeklinde konuştu. Taraftarlardan sabır isteyen Altunsoy, \"Puanın aslanın ağzında değil midesinde olduğunu biliyoruz. Bu işin anahtar kelimesi sabır. Soğukkanlı olduğumuz zaman bu işin sonunda gülen tarafın bizim camiamızın olacağına inanıyorum\" dedi.

Kulüp başkanı Selahattin Çelik ise takımlarının kalitesinin ortada olduğunu belirterek, \"Bugüne kadar maç kazanmak için mücadele ederken, hakemlerle de çok uğraştık. Bundan sonrasının daha iyi olacağını düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

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