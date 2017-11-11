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Spor

Orhangazi Belediyespor'da Nevzat Dinçbudak dönemi sona erdi

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ, (BURSA), (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Orhangazi Belediyespor’da teknik direktör Nevzat Dinçbudak ile yollar ayrıldı

11 Kasım 2017 22:28

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ, (BURSA), (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Orhangazi Belediyespor’da teknik direktör Nevzat Dinçbudak ile yollar ayrıldı.
Orhangazi Belediyespor’da Zafer Yiğit’ten sonra takımın başına geçen Nevzat Dinçbudak ile Orhangazispor yönetimi yaptığı görüşme sonrasında yolları ayırma kararı aldı. Kırmızı-siyahlılara göreve geldiği günden bu yana ligde galibiyeti bulunmayan Nevzat Dinçbudak ile bugün 2-2 biten Çanakkale Dardanelspor maçı sonrasında bir araya gelen Orhangazispor yönetimi, tecrübeli teknik adam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Orhangazi Belediyespor, Nevzat Dinçbudak yönetiminde 4 maçta ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Bursa temsilcisi ligde maç fazlasına rağmen 9 puanla son sırada bulunuyor.

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