Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Uzunköprü: "Bizim için lig yeni başladı"

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA), (DHA)- ORHANGAZİ Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, ikinci yarıda bambaşka bir takımın sahada olacağını söyleyerek \"Bizim için lig yeni başladı. El birliği ile bu zor günleri geride bırakacağız” dedi.

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta ilk yarıyı 14 puanla sondan averajla ikinci sırada tamamlayan Orhangazi Beeldiyespor’da teknik direktör Cevdet Uzunköprü açıklamalarda bulundu. Son maçlarında deplasmanda Bayburt Grup Özel İdare Gençlik’e karşı alınan 3-0’lık galibiyetin kendilerine moral olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Bu sezonun en kritik maçıydı, bu maç bizim için bir dönüm mücadelesiydi. Rakibin Play-Off şansına rağmen 90 dakika savaşarak ve iyi futbol ortaya koyarak galip geldik. Tüm oyuncularımı kutluyorum” dedi. Uzunköprü, ikinci yarı farkı da artırabileceklerini kaydederek bu skorun özgüvenlerini yeniden kazanmalarına neden olacağını söyledi.

“ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKACAĞIZ”

Cevdet Uzunköprü, ikinci yarıya dair ise yaptığı açıklamada “Bizim için lig yeni başladı. Artık alt sıralarda tüm takımlar eşit duruma geldi. Devre arasını en iyi şekilde değerlendirip ikinci yarıya başlamak istiyoruz. İkinci yarıda öyle bir Orhangazi Belediyespor takımı ortaya çıkaracağız ki savaşan ve mücadele eden bir takım olacağız. Bu takım ikinci yarıda bambaşka bir görüntü sergileyecek. Orhangazi Belediyespor ligde kalacaktır. İkinci yarı ilk 5 maçtan sonra alt tarafla ilişiğimizi keseceğiz. Herkesin buna inanması gerekiyor. Herkesin bu takıma sahip çıkıp desteklemesi gerekiyor. Başka Orhangazi Belediyespor yok. El birliği ile bu zor günleri geride bırakacağız” ifadelerini kullandı.

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