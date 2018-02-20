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Spor

Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü'den hakem tepkisi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) - ORHANGAZİ Belediyespor'da Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü, Bayrampaşaspor yenilgisi ile ilgili hakeme tepki göstererek, "Verilmeyen net penaltımız var

20 Şubat 2018 14:22

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) - ORHANGAZİ Belediyespor\'da Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü, Bayrampaşaspor yenilgisi ile ilgili hakeme tepki göstererek, \"Verilmeyen net penaltımız var. Hemen arkasından açık ofsayt olan bir pozisyonda kalemizde golü gördük” dedi.
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden Orhangazi Belediyespor’da teknik direktör Cevdet Uzunköprü, Bayrampaşaspor maçının hakemine tepki gösterdi. İnegöl’de oynanan ve rakiplerine 3-1 mağlup oldukları mücadeleyi değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, “Maça kontrollü başladık, 0-0 giderken rakibe karşı dengeyi de kurup pozisyonlar da bulduk. Bu sırada verilmeyen net penaltımız var. Hemen arkasından açık ofsayt olan bir pozisyonda kalemizde golü gördük” dedi.
\"BU TAKIM DÜŞMEYECEK\"
İkinci yarı istedikleri oyun bir türlü sahaya yansıtmadıklarını belirten Cevdet Uzunköprü “Kalemizdeki 2’nci golden sonra biz de golü bulduk. Tam rakibe baskı uygulayacağımız anda şanssız bir gol gördük kalemizde. İç sahada 6 maçımız var. Bu maçlarda alacağımız galibiyetlerle bu ligde kalacağız. Bu takım düşmeyecek. Şehrin bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Bu haftadan itibaren seferberlik ilan edilip herkes ayağa kalkmalı ve takımın arkasında durmalı. Eğer birlik beraberliği sağlarsak ligde kalacağımızdan herkes emin olabilir” ifadelerini kullandı.

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