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Spor

Orhangazi Belediyespor - Kozan Belediyespor: 2-1

Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA) STAT: Minareli Çavuş Tesisleri HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), İsmail Emre (xx), Mustafa Yüksel (xx) ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (xx), Uğur Adem (xx), Hasan (xx), Ercan (xx), Serkan (xx) (Dk 56 Kayhan xx)”, Murat İrişli (xx)

28 Ocak 2018 18:53

Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)

STAT: Minareli Çavuş Tesisleri
HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), İsmail Emre (xx), Mustafa Yüksel (xx)
ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (xx), Uğur Adem (xx), Hasan (xx), Ercan (xx), Serkan (xx) (Dk 56 Kayhan xx)”, Murat İrişli (xx), Yunus (xx), Abdülkerim (xx), Muammer (xx), Gökhan Öztürk (xx) (Dk.76 Mustafa Demir xx), Emre Aktaş (xx), (Dk.71 Atahan xx)
KOZAN BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx), Oğuzhan (xx), Ömer (xx), Sedat (xx) (Dk.66 Emrah xx), Hakan Doğru (xx), Yasin (xx) (Dk.46 Rıdvan xx), Murat Torun (xx), Kerem (xx), Ertuğrul (xx) (Dk.46 Gökhan Erdoğan xx), Savaş (xx), Hakan Çakır (xx)
GOLLER: Dk.34 Muammer, Dk.43 Ercan, (Orhangazi Belediyespor), Dk.90 Gökhan (Kozan Belediyespor)
SARI KARTLAR: Emre Aktaş, Gökhan Öztürk, Erman, Uğur Adem (Orhangazi Belediyespor), Savaş (Kozan Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.45 Hakan Doğru (Kozan Belediyespor)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta Orhangazi Belediyespor, evinde Kozan Belediyespor’u iyi futbol ile 2-1 mağlup ederek moral buldu.
20\'nci dakikada Orhangazispor atağında ceza sahasında oluşan karambolde Emre Aktaş kafa ile topu ağlara gönderdi ancak yan hakem topu elle ağlara gönderdiği gerekçesi ile golü geçersiz kıldı.
34\'üncü dakikada Orhangazi Belediyespor kazanılan serbest atışı Ercan kullandı. Ceza sahasında iyi yükselen Muammer kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-0.
43\'üncü dakikada Orhangazi Belediyespor atağında soldan yapılan ortaya arka tarafta Ercan Karaca gelişine vurdu top ağlarla buluştu: 2-0.
45\'inci dakikada Kozan Belediyespor\'dan Hakan Doğru, faule maruz kalmasının ardından rakibine yaptığı kural dışı hareket nedeniyle direkt olarak kırmızı kart gördü.
76\'ncı dakikada Orhangazi Belediyespor atağında soldan yapılan ortaya Ercan gelişine vurdu, top direğe çarpıp auta çıktı.
84\'üncü dakikada Kozan Belediyespor atağında yerden gelen ortada Gökhan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top auta gitti.
90\'ıncı dakikada Kozan Belediyespor’da Gökhan uzaktan attığı golle takımının tek golünü attı: 2-1.

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