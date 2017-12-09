Orhangazi Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 0-1

Hasan BOZBEY/YALOVA,(DHA)

STAT: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu (xx), Emre Aslan (xx), Servet Bozkurt (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (xx), Kadir (xx), Uğur Adem (xx), Hasan (xx), Koray (xx), Murat İrişli (xx) (Dk.83 Ercan Karaca xx), Yunus (xx), Muhammet (xx) (Dk.68 Oğuz xx), İbrahim (xx), Mustafa Yüksektepe (xx), Atahan (xx) (Dk.46 Mustafa Demir xx)

HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Süleyman (xx), Aytek (xx), İslam (xx), Uğur Erk (xx) (Dk.74 Mert xx), Cemal (xx), Emre Tekin, (Dk.90 Gökhan xx) , Emre Turan (xx) (Dk.90 Muhammet Raşit (xx), Hüseyin (xx), Mustafa (xx), Serkan (xx), Uğur İmir (xx)

GOL: Dk.80 Hüseyin (Halide Edip Adıvar)

SARI KARTLAR: Mustafa Demir, Hasan, Ercan (Orhangazi Belediyespor), Uğur Erk, Emre Turan (Halide Edip Adıvar)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta 16\'ncı hafta maçında Orhangazi Belediyespor, sahasında Halide Edip Adıvarspor’u ağırladı. İlk yarısı 0-0 biten maçın bitimine 10 dakika kala hatalar zinciri sonrasında kalesinde golü gören Orhangazi Belediyespor sahadan 1-0 mağlup ayrılarak ligin dibine demir attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12\'nci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında soldan yapılan ortada Mustafa Yüksektepe topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top defansa çarpıp kornere çıktı.

47\'nci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında ceza sahasında topla buluşan Yunus topu Koray’ın önüne bıraktı. Bu oyuncu kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşu auta gitti.

55\'inci dakikada Halide Edip Adıvarspor’da Serkan sağ kanattan ceza sahasına girdi. Vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

63\'üncü dakikada soldan yapılan yerden ortaya arka direkte Hüseyin vurdu. Top kaleciden kornere çıktı.

78\'inci dakikada ceza sahası içine yapılan ortayı kaleci uzaklaştırdı. Dönen topu Mustafa Yüksektepe kaleye yolladı top auta çıktı.

80\'inci dakikada Halide Edip Adıvar’da Hüseyin sağ çarprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşma konuk ekibin 1-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.