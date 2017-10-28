Orhangazi Belediyespor - Erzin Belediyespor: 0-0

Hasan BOZBEY/YALOVA,(DHA)

STAT: Yalova Atatürk

HAKEMLER: Erdem Temel (xx), Egemen Savran (xx), Güner Mumcu Taştan (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (xx), Kadir (xx), Uğur Adem (xx), Recep Onur (xx) (Dk. 81 Yunus Öz x), Hasan Kul (xx), Koray (xx), Ercan (xx), Murat İrişli (xx), İbrahim (xx), Mustafa Cevret (xx) (Dk. 60 Yunus Emre Mest xx), Oğuz (xx) (Dk. 76 Mustafa Yüksektepe xx)

ERZİN BELEDİYESPOR: Mustafa (xx), Şahin (xx), Nureddin (xx), Yücel (xx) (Dk. 63 Yasir xx), Melih (xx), Tuncer (xx), Yasin (xx), Sefa (xx) (Dk. 90 Yılmaz xx), Şerif (xx), Tugay (xx) (Dk.78 Ayberk xx), Emre (xx)

SARI KARTLAR: Hasan, Murat İrişli, Kadir, Uğur Adem (Orhangazi Belediyespor), Şahin, Tuncer (Erzin Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta 10\'uncu hafta maçında Orhangazi Belediyespor, sahasında Erzin Belediyespor’u ağırladı. Her iki takım da gol pozisyonlarına girmekte zorlanırken, maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Böylelikle Orhangazi Belediyespor\'un ligde galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Her iki ekip de puanını 8\'e yükseltirken, küme düşme hattından kurtulamadı.

10\'uncu dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Koray topla ceza sahasına girdi, topu ayağından açınca top kalecide kaldı.

40\'ıncı dakikada Erzin Belediyespor atağında Şahin sol kanattan girdi vuruşu auta gitti.

56\'ncı dakikada Yasin defansın hatası ile topla buluştu. Vuruşunda top auta gitti.

75\'inci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında kazanılan serbest atışta defans ters vurdu top kornere çıktı.

85\'inci dakikada Mustafa Yüksektepe uzaktan vurdu. Top auta çıktı.

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