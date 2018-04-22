Orhangazi Belediyespor - Erbaaspor: 4-0

Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)

STAT: Orhangazi İlçe

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Nimet Altunkıran (xx), Ahmet Yaşılak (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Çağlar (xxx), Uğur Adem (xxx), Hasan (xxx) (Dk. 69 Abdülkerim xxx), Yunus Emre Mest (xx), Mustafa Demir (xxx), Oğuzhan (xxx), Yunus (xxx), Gökhan (xxx) (Dk. 76 Kadir xx), Muammer (xxx), Mustafa Yüksektepe (xxxx), Lütfü (xxx) (Dk. 65 Serkan xx)

ERAASPOR: Nurullah (xx), Taner (xx), Mahmuthan (xx) (Dk. 69 Furkan xx), Onur (xx), Ömer (xx), Berk (xx), Soner (xx), Mustafa Şeker (xx) (Dk. 64 Eşref xx), Murat Hacıoğlu (xx), Murat Kara (xx), Tulga (xx) (Dk. 46 Özgür Meriç xx)

GOLLER: Dk. 28 (P) Uğur Adem, Dk. 34 Lütfü, Dk. 52 ve Dk. 68 Mustafa Yüksektepe (Orhangazi Belediyespor)

SARI KARTLAR: Hasan, Mustafa Yüksektepe (Orhangazi Belediyespor)

Orhangazi Belediyespor, TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta 32\'nci haftasında konuk ettiği Erbaaspor’u 4-0 mağlup ederek ligde kalma umutlarını son 2 haftaya taşıdı. Maçta Mustafa Yüksektepe attığı 2 gol ve ortaya koyduğu futbol ile yıldızlaşırken, Orhangazi Belediyespor’un rakipleri Erzin Belediyespor ve Bingölspor puan kaybı yaşarken temsilcimizin ligde kalma umutları da devam etti.

3\'üncü dakikada Orhangazi Belediyespor’da Hasan Kul uzaktan vurdu. Kaleci son anda kornere çeldi.

4\'üncü dakikada korner atışında Uğur kafayı vurdu top yan ağlarda kaldı.

21\'inci dakikada Emre Mest topu altıpas içinde paralel yolladı, meşin yuvarlak Gökhan’ın arkasında kaldı.

28\'inci dakikada gelişen Orhangazi Belediyespor atağında Erbaaspor’da Mustafa elle oynayınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Uğur Adem takımını 1-0 öne geçirdi.

36\'ncı dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Lütfü yaklaşık 28 metreden vurdu top direğin dibinden ağlarla buluştu: 2-0.

50\'nci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Uğur Adem ceza sahasında uygun durumdayken defans araya girdi.

52\'nci dakikada Mustafa Demir sol kanattan sıfıra inip ortaladı. Mustafa Yüksektepe gelişine şık vurdu: 3-0.

68\'inci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Mustafa Yüksektepe ceza sahasının dışından sert vurdu. Top dördüncü kez Erbaspor ağları ile buluştu: 4-0.

74\'üncü dakikada Erbaaspor’da Murat uygun durumda topa vurdu. Kaleci Çağlar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88\'inci dakikada Murat Hacıoğlu uzaktan sert vurdu kaleci Çağlar kornere çeldi.

Karşılaşma Orhangazi Belediyespor\'un 4-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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