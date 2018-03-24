Orhangazi Belediyespor - Düzcespor: 1-4

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (BURSA), (DHA)

STAD: Orhangazi İlçe

HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Okan Akbal (xx), Selim Şenöz (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (xx), Kadir (xx) (Dk.72 Alperen xx), Uğur Adem (xx), Emre Aktaş (xx), Ercan (xx), Yunus Emre Mest (xx), Yunus Topçu (xx), Gökhan Öztürk (xx), Muammer (xx), Mustafa Yüksektepe (xx) (Dk.65 Abdülkerim xx), Serkan Çelik (xx)

DÜZCESPOR: Ali Alper (xxx), Hüseyin (xxx), Serhat (xxx), Ebu Sıddık (xxx), Buğra (xxx), Mustafa Bedirhan (xxx), Zihni (xxx), Burçak (xxx) (Dk.45 İbrahim xxx), Hayrettin (xxx) (Dk.63 Ahmet Ünver xxx), Enver (xxx), Oktay (xxx) (Dk.75 İsmail Türk xxx)

GOLLER: Dk.90 Ercan Karaca (Orhangazi Belediyespor), Dk.45 Oktay, Dk.58 Mustafa Bedirhan, Dk.61 Serhat, Dk.65 Buğra (Düzcespor)

SARI KARTLAR: Buğra (Düzcespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta son sırada yer alan Orhangazi Belediyespor, 28\'inci hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Düzcespor’a 4-1 mağlup olarak dibe çakıldı.

Maçın ilk yarısı 1-0 Düzcespor’un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da tel tel dökülen ev sahibi kırmızı-siyahlılar sahadan 4-1 mağlup ayrılarak ligde kalma şansını mucizelere bıraktı.