Orhan Ünğan: Bir kısım siyasetçi ve emniyet görevlileri Zindaşti'den menfaat temin ederek işlerini kolaylaştırmak için mekanizma oluşturdu

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğenini öldürttüğü iddia edilen Orhan Ünğan azmettirici olmadığını belirtti. Kardeşi İlhan Ünğan ve avukatı Kudbettin Kaya’nın Zindaşti tarafından öldürtüldüğünü söyleyen Ünğan, "Devlette bir kısım siyasetçi ve emniyet görevlileri Zindaşti'den menfaat temin ederek, işlerini kolaylaştırmak için mekanizma oluşturdu. İranlı'nın elini kolunu sallaya sallaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını öldürmesini sağladılar. Ne kadar acı değil mi? Polisler ve siyasetçiler adamın önüne yatıyor." dedi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Ünğan, "Burhan Kuzu, Zindaşti'nin emniyet, istihbarat ve adliyedeki işlerini yapan ortağı" dedi.

Saymaz'ın yazısında ilgili bölümü şöyle:

İlk önce Zindaşti'nin kızı ve yeğeni, ardından sizin arkadaşlarınız, avukatınız ve kardeşiniz art arda öldürüldü. Bu cinayet zinciri nasıl gerçekleşti?

Devlette bir kısım siyasetçi ve emniyet görevlileri Zindaşti'den menfaat temin ederek, işlerini kolaylaştırmak için mekanizma oluşturdu. İranlı'nın elini kolunu sallaya sallaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını öldürmesini sağladılar. Ne kadar acı değil mi? Polisler ve siyasetçiler adamın önüne yatıyor.

Kardeşimin iki yıl önce savcılığa verdiği dilekçesi var. “Zindaşti, beni öldürtmek için adam kiraladı” diyor. Avukatım duruşmada diyor ki, “Bunlar beni öldürecek.” Bu duruşmada, kardeşim öldürülmeden 12 gün önce “Kardeşimi öldürmek için plan yapıyorlar” diye feryat ettim.

Kadeşimin görüştüğü Tolga Hakan Ceyhan, Zindaşti'nin avukatı İlker Dağlı ile cinayetten üç gün önce savcılığa gidiyor. Savcılıkta “İlhan Ünğan ile üç gün sonra Caddebostan'da görüşeceğim” diyor. Savcılık kardeşimi yakalatmıyor.

■ Kardeşiniz aranıyordu değil mi?

Evet. Savcının yapması gereken ne? Kardeşimi tutuklatmak. Yapmadılar. Yapmadıkları gibi, azmettirici Dağlı'nın yurt dışına kaçmasına sebep oldular. Bile bile göz göre göre cinayete müsaade ettiler.

■ Zindaşti'nin tahliyesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Burhan Kuzu, Zindaşti'nin emniyet, istihbarat ve adliyedeki işlerini yapan ortağı. Zindaşti tutuklanıyor. Hakim Cevdet Özcan'ı arıyor. Yetinmiyor. Bir üst mahkemenin hakimini arıyor. Hakim gidip savcıyla konuşuyor. Zindaşti, Kuzu ile ilgili fotoğrafları olmasına rağmen serbest bırakılıyor.

■ Ne amaçla?

Çıkar amacıyla… Çıkar amaçlı bir yargı çetesi kurulmuş. Menfaat temin ederek, belli gruplara hizmet eden bir çete.

■ Bu kişiler için Zindaşti ne ifade ediyor?

Zindaşti bunların para kaynağıydı. Kardeşim Anadolu Yakası'nda öldürüldü. Dosyayı Avrupa Yakası'nda, Çağlayan Adliyesi'ndeki Zindaşti Davası ile birleştirdiler. Avukatım Bakırköy'de öldürüldü. Ne hikmetse birleştirilmedi. Bu dosya birleştirilseydi Zindaşti tahliye edilmeyecekti. Bunlar da rant elde edemeyecekti.

■ İki İranlı'yı kim öldürdü?

İran istihbaratı adına Zindaşti tarafından öldürüldüler.

■ Zindaşti nerede?

İran'da. İdam cezasına rağmen İran istihbaratı tarafından korunuyor. Onun için İran'da rahat yaşıyor.