Orhan Uğuroğlu, RTÜK üyelik seçimlerini yazdı: Mustafa Şentop yasal hesaplamaya aykırı hareket ederek İyi Parti grubunu devre dışı bırakmaktadır

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) bir buçuk ay sonra boşalacak üç üyelik koltuğu için gerçekleştirilecek süreci kaleme aldığı bugünkü yazısında, İyi Parti’ye kumpas kurulduğunu ifade etti.

RTÜK Başkanı Başkanı Ebubekir Şahin'in boşalacak üyelik koltukları için TBMM'ye yasal süresi içerisinde yazı göndermemesi üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un devreye girerek AKP ve MHP’ye adaylıkları için isim belirlemelerini istediğine dikkati çeken Uğuroğlu, 6112 sayılı yasanın 35. maddesinin 2. Fıkrasını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Seçim için siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı aday gösterilir ve Üst Kurul üyeleri bu adaylar arasından siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle TBMM Genel Kurulunca seçilir."

RTÜK üyeliği için Meclis'te yapılacak seçim için yasal hesaplama yöntemi şöyle:

- Milletvekili toplam sayısı: 583'dür.

- Her 64,7 milletvekiline 1 üyelik düşer

AKP: 288 milletvekili ile 4 üye alır. 32 milletvekili fazlalığı kalır.

HDP: 55 milletvekili ile 1 üye alır 0 milletvekili fazlalığı olur.

MHP: 48 milletvekili ile 1 üye alır 0 milletvekili fazlalığı olur.

İYİ Parti: 36 milletvekili ile 1 üye alır 0 milletvekili fazlalığı olur.

- Buna göre 1 üyelik için İYİ Partinin milletvekili sayısı AKP'den 4 fazladır…

- AKP'nin kalan 32 Milletvekili, İYİ Partinin 36 Milletvekili vardır.

Bu durumda Meclis Başkanı Şentop'un İYİ Parti grubuna da yazı göndermesi ve aday adı istemesi gerekmektedir. Ancak Şentop bu yasal hesaplamaya aykırı hareket ederek İYİ Parti grubunu devre dışı bırakıp sadece AKP ve MHP'den aday istemektedir.

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, RTÜK üyelik hakları için kurulan kumpası bakalım nasıl değerlendirecek?

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