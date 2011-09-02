Orhan Pamuk'un yeni kitabı: 'Saf ve Düşünceli Romancı'

T24 - Orhan Pamuk'un Harvard Üniversitesi’nde verdiği Norton Konferansları’nı bir araya getiren 'Saf ve Düşünceli Romancı' edebiyatseverlerle buluşuyor.





Son olarak geçtiğimiz Eylül ayında Manzaradan Parçalar kitabıyla okurlarıyla buluşan Orhan Pamuk’un yeni kitabı, bu hafta sonundan itibaren kitabevlerinde satışa sunulacak.



Pamuk’un Harvard Üniversitesi’nde verdiği Norton Konferansları’nı bir araya getiren kitap 'Saf ve Düşünceli Romancı' başlığıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlanıyor.



Harvard Üniversitesi’nde 1925 yılından beri Charles Eliot Norton anısına her iki yılda bir düzenlenen ve akademik bakımdan büyük itibar yüklenen Norton Dersleri, sanatın farklı dallarından sanatçılar tarafından veriliyor. Müzik, edebiyat, resim, mimarlık gibi disiplinlerden başarılı isimler, bu derslerde hem kendi faaliyet alanları üzerine düşüncelerini hem de genel olarak sanat anlayışlarını sunuyorlar. Norton Dersleri’ni daha önce veren isimler arasında Jorge Luis Borges, Umberto Eco, Italo Calvino, Igor Stravinski, Octavio Paz, Nadine Gordimer yer alıyor.



Orhan Pamuk, Norton Dersleri’ne konuk olan son sanatçı oldu. Pamuk, 2009 yılında “Saf ve Düşünceli Romancı” başlığıyla hazırladığı ve Harvard’daki ünlü Sanders Tiyatrosu’nda halka açık katılımla verdiği derslerinde, roman sanatını tartıştı. Büyük ilgi gören ve toplam altı oturumdan oluşan dersler, roman okurken kafamızda gerçekleşen işlemler, roman ile resim sanatının ilişkisi, okurun edebi karakterlerle alışverişi, kurmaca ile gerçekliğin dengesi, romanda merkez, olay örgüsü ve zaman gibi konuları ele alıyor.





