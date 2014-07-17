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Kültür-Sanat

Orhan Pamuk'un evine hırsız girdi, bilgisayarı çalındı

Şüpheli 2 kişi tespit edildi. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı

17 Temmuz 2014 11:54

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un Cihangir’deki evine hırsız girdi. Kapının kırılarak dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinasının çalındığı olayla ilgili çok yönlü polis soruşturması sürüyor.
 
Nobel edebiyat ödülü sahibi Yazar Orhan Pamuk’un Beyoğlu’nda oturduğu evine hırsız girdi. 

Dizüstü bilgisayar ve bir fotoğraf makinesinin çalındığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı. 

Cihangir’de oturan Orhan Pamuk, 3 hafta önce 15 günlük tatilin ardından evine döndüğünde kapısının kırık olduğunu gördü. Kapı kilidinin kırıldığını ve içeriye hırsız girdiğini fark eden Pamuk, hemen polise haber verdi. 

İncelemeden sonra dizüstü bilgisayar ile fotoğraf makinesinin olmadığını bildirdi. Ardından da polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. 

Emniyet, evin bulunduğu sokaktaki MOBESE kameralarını incelemeye aldı. 

Şüpheli 2 kişi tespit edildi. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. 

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