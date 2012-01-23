Orhan Pamuk'tan Karolin Fişekçi'ye ihtarname: SUS!

T24

Nobel Ödüllü Yazar Orhan Pamuk kendisiyle ilgili son aylarda medyaya yansıyan açıklamaları nedeniyle Karolin Fişekçi'ye avukatı aracılığıyla noterden ihtarname çekerek açıklamalarını durdurmasını istedi."Sayın muhatap (Karolin Fişekçi) bir süredir kamuoyunda müvekkilim Orhan Pamuk hakkında onun ağzından demeçler vermektedir. Fişekçi'nin bitmeyen gerçek dışı açıklamalarına son vermesi için bu ihtarı keşide etme gereği hasıl oldu.Orhan Pamuk en son iki ay önce New York'ta bir alışveriş merkezinde görmüş ondan sonra kendisi ile başka iletişimi ve görüşmesi olmamıştır. Fişekçi müvekkilim Orhan Pamuk'un kız arkadaşı değildir.Muhatap sanki müvekkilim ile temas halinde ve onun onayıyla konuşuyor gibi açıklamalar yapması ve değerli romancı Kiran Desai ile yakınlığını iş ilişkisi olarak nitelemesi de gerçek dışıdır.Tanınmış yazar olan Orhan Pamuk adını etrafında hayal mahsulü çeşitli olaylar uydurarak uygunsuz yorumlar yaparak magazin öğesi olarak kullanılması mahrumiyete saldırıdır. Bu ahlak dışı olmak bir yana hukuka aykırı davranıştır. Bu açıklamalar kişilik haklarına zarar vermiştir.Müvekkilim hiç kimseye kendi adına konuşma ve ismini kullanma yetkisi ve izni vermemiştir. Öyle anlaşılıyor ki sayın muhatap Pamuk'un mahrumiyetini ihlal ederken suç işlediğini bilmemektedir.Davranışlarına son vermesini ihtar ediyor ve aksi halde suç duyurusunda bulunacağımızı ve tazminat davası açacağımızı ihtar ediyoruz."