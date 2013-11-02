Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un 1990 yılında yazdığı Kara Kitap adlı romanını yazarken çekilmiş fotoğrafları ve romanda adı geçen gerçek mekân, kişi, yazar ve dergilerin fotoğrafları, tuttuğu notları, çizdiği resimleri, bu çizimlerin nasıl yapıldığını ve romanla ilişkilerini anlatan Kara Kitap'ın Sırları raflardaki yerini alacak.

Orhan Pamuk’tan Kara Kitap’ın Sırları

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Kara Kitap’ın Sırları, okuyucuyu bu önemli romanın hayal edilme ve yazılma sürecine götürüyor. Orhan Pamuk’un, “Yapı Kredi Yayınları’na geçme nedenlerimin başında geliyor” dediği bu kitapla okurlar yazarın atölyesine davet ediliyor, Pamuk’un romanının hem otobiyografik ve edebi etki kaynakları hem de romanı yazarken tuttuğu notlar ve “romancılık sırları” okurlarla paylaşılıyor.

Pamuk, ayrıca daha önce yayımlanan kitaplarını tekrar ve yeni edisyonlarla basan yayınevi için “Daha önce yayımlanan kitaplarımın Yapı Kredi Yayınları tarafından yeni edisyonlar, yeni kapaklar ve yeni düzenlemelerle çıkması çok güzel oldu. Bunlar için yayınevine teşekkür ederim" diyor.

Orhan Pamuk’un başyapıtlarından biri sayılan, yayımlandığı günden bu yana kendine özel bir hayran kitlesi de yaratmış olan 1990 tarihli Kara Kitap, Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldüğünde, ödül komitesi başkanı tarafından şu sözlerle övülmüştü: “Pamuk, Kara Kitap’la, romanın bir edebi tür olarak hâlâ hayatta olduğunu, hâlâ bir potansiyeli ve geleceği olduğunu kanıtladı. Bunları yapan biri ne zamandır çıkmıyordu.”

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Kara Kitap’ın Sırları, okuyucuyu işte bu önemli romanın hayal edilme ve yazılma sürecine götürüyor. Orhan Pamuk’un, “Yapı Kredi Yayınları’na geçme nedenlerimin başında geliyor” dediği bu kitapla okurlar yazarın atölyesine davet ediliyor, Pamuk’un romanının hem otobiyografik ve edebi etki kaynakları hem de romanı yazarken tuttuğu notlar ve “romancılık sırları” okurlarla paylaşılıyor. Yazarın romanı yazarken yaptığı karalamalar, desenler ve resimler romanın yazılış öyküsüne eşlik ediyor ve Pamuk’un romanı yazarkenki ruh haline ışık düşürüyor.

Kara Kitap’ın Sırları, hem Kara Kitap’ın “sadık okurlarına” hem de romanın tuhaf ve zengin dünyasıyla henüz tanışmamış meraklı okurlara eğlenceli, sürprizlerle dolu ve ilham verici bir okuma vaat ediyor.