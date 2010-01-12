Orhan Pamuk'tan Fenerbahçe örneği

T24 - Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, "Avrupa, kardeşlik, eşitlik, demokrasi, insan hakları ve özgürlüğe dayanıyorsa Türkiye’nin AB üyesi olması gerektiğini" belirterek, Fenerbahçe’yi örnek gösterdi ve "Türk takımı Fenerbahçe, Avrupa futbolunda uzun yıllardır mücadele ediyor" dedi.



Pamuk, İngiltere’nin başkenti Londra’daki "Southbank Centre"da, İngilizce’ye çevrilen son romanı "Masumiyet Müzesi" ile ilgili konferans verdi.



Dinleyicilerin, merkezin yaklaşık 900 kişilik "Queen Elizabeth Hall" salonunu tamamen doldurduğu konferansta Pamuk, burada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, "Masumiyet Müzesi" romanından bazı bölümler okudu ve kitabının konusundan bahsetti.



İngiliz yazar ve eleştirmen Hermione Lee ile daha sonra kitabını tartışan Pamuk, Lee’nin özellikle kitapta anlatılan aşka, Füsun karakterine, Kemal karakteriyle Orhan Pamuk’un ne kadar benzediğine ilişkin sorularını yanıtladı.



Kitabındaki Kemal karakteriyle, üst tabaka bir aileden gelmesi ve hayat tarzı konularında kendisiyle benzerlikler olduğunu anlatan Pamuk, "Kitaptaki baş kahraman Kemal ile en derin benzerliğimiz, dışına çıktığı, ayrıldığı üst tabaka Nişantaşı toplumuna duyduğu küskünlüktür. En çok bu noktada Kemal karakteriyle kendimi özdeşleştirdim" dedi.



Lee’nin "Doğu-Batı romanıyla" ilgili sorularını da yanıtlayan Pamuk, romanlarında "doğu-batı" konusunu genellikle işlediğini kaydetti.



Dinleyicilerin sorularını da yanıtlayan Orhan Pamuk, "Türkiye’nin AB üyeliği ve bunu İngilizlerin nasıl algılaması gerektiğiyle" ilgili soruya, "Türkiye’nin AB’ye girmesi gerektiğini hep savundum. Bu hala inandığım ideal bir politikadır. Bunu sadece Türkiye adına iyi olacağı için değil, Avrupa halkları adına da iyi olacağı için savundum. Eğer Avrupa Hristiyanlıkla ilgiliyse tabii ki Türkiye’nin burada yeri yoktur. Ama eğer Avrupa, kardeşlik, eşitlik, demokrasi, insan hakları ve özgürlüğe dayanıyorsa Türkiye öncelikle coğrafi olarak Avrupa’dadır ve Müslüman olmak AB’ye girmek için engel teşkil etmemelidir" diyerek, Fenerbahçe’yi örnek gösterdi ve "Türk takımı Fenerbahçe, Avrupa futbolunda uzun yıllardır mücadele ediyor" yanıtını verdi.



'Masumiyet Müzesi'nin kapağının ilginç hikayesi'







Dinleyicilerden gelen, "Masumiyet Müzesi"nin kapağındaki fotoğrafla ilgili soru üzerine de Pamuk,

kapağı yapan kişinin adının "Ahmet Işıkçı" olduğunun yazdığı ama aslında bu ismin ilk romanındaki hayali bir karakter olduğunu, kitabının kapağını kendisinin yaptığını anlattı.



"Masumiyet Müzesi" için çalışırken, 1960’lı ve 70’li yılların İstanbul’una ait birçok fotoğrafa bir internet sitesi aracılığıyla baktığını kaydeden Pamuk, kapaktaki bu fotoğrafı da bu internet sitesinde bulduğunu belirtti. Bir arabada beş kişiyi gösteren fotoğrafın orijinalinde arka planda, Boğaz manzarası yerine, Ankara’da bir orman manzarası olduğunu ve photoshop programını kullanarak arka manzarayı değiştirdiğini söyledi.



Sadece arka manzarayı değil, arabada oturan erkeklerden birine photoshop ile pantolon askısı bile eklediğini anlatan Pamuk, daha sonra bu 5 kişiden 4’ünün öldüğünü, hayatta olan ve en önde oturan kadının ise 80’li yaşlarında ve Alzheimer hastası olduğunu öğrendiğini kaydetti.



Konferansın yapıldığı salonun girişinde, Orhan Pamuk’un İngilizceye çevrilen tüm kitapları satılırken, Pamuk, konferansın ardından uzun kuyruklar oluşturan okuyuculara kitaplarını imzaladı.

