Orhan Pamuk'a 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü

T24- New York'ta prestijli '2010 Norman Mailer Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü alan Nobel ödüllü Orhan Pamuk tören sırasında: "Benim için büyük şeref ama unutmayın hala en çok Türkiye'de okunuyorum" dedi.











Orhan Pamuk'un Amerikalı ünlü yazar Norman Mailer'in ölümünün ardından onun anısına kurulan "Norman Mailer Merkezi ve Yazarlar Derneği" tarafından "Yaşam Boyu Başarı Ödülüne" layık görüldüğü New York'ta ünlü "Cipriani" Restoranında düzenlenen ödül gecesine, aralarında pek çok yazarın da bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.



Pamuk, ödül töreninden önce Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Norman Mailer Hayat Boyu Başarı ödülünü almanın kendisini çok sevindirdiğini belirten Pamuk, şöyle konuştu:

"Norman Mailer demokrat, Amerikan kurulu düzenine karşı, 60 sene yazarlık yapmış, Amerika'nın Victor Hugo'su gibi bir yazar. Benim için bu büyük şeref, çok zevk alarak ve şeref duyarak bu ödülü alacağım, çok sevinçliyim. Ben bir yazarım, pek çok ödül oldu hayatımda. En sonunda biz kitaplarımızı kendimiz için yazıyoruz, ama ödüller, başka tür destekler, şeref doktoraları da cesaret veriyor, hayatımıza renk veriyor."



Ödülünden memnun olduğunu söyleyen Pamuk, "Türk edebiyatı büyük bir edebiyat, bütün dünyada da artık yavaş yavaş duyuluyor" dedi.



Kitaplarının ABD'de bir hayli satıldığının hatırlatılarak kitap satışlarının ne durumda olduğunun sorulması üzerine Pamuk, "Amerikan okuru, Türk okuru gibi kitaplarımı seviyor, ama unutmayın, Orhan olarak dünyada en çok hala Türkiye'de okunuyorum" diye konuştu.



Kendisinin Columbia Üniversitesinde ders veren bir yazar olarak genç yazarlara neler söylemek istediğinin sorulması üzerine Pamuk şunları söyledi:



"Genç yazarlara şunu söylemek isterim: Kendi bildikleri yolda giderlerse, içlerinden geldiği gibi yazarlarsa, benim şu aldığım Norman Mailer ödülü gösteriyor ki ileri yaşlarda yalnız Türkiye'de değil, dünyada da yaptıklarını görecek olan, ödüllendirecek olan pek çok kurum olacaktır. Genç yazarlara kendinize güvenin demek isterim."



Gala gecesine kız arkadaşı Hint asıllı yazar Kiran Desai ile gelen Pamuk, Türkiye'nin BM Daimi

Temsilci Yardımcısı Fazlı Çorman ve eşi Gülhan Çorman'la konuşurken gazeteciler tarafından görüntülendi. Pamuk, ödül töreninden önce de "Norman Mailer Merkezi ve Yazarlar Derneği" Başkanı Lawrence Schiller ve kendisine gecede ödülü verecek editör-yazar Tina Brown ile yabancı ve Türk gazetecilere poz verdi.



Geceye Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ın eşi Lale Apakan ve Başkonsolos Yardımcısı Pınar Sevi Şentürk de katıldı.



