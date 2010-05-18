Orhan Pamuk'a Tiran'dan doktor unvanı

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İki günlük bir ziyaret için Arnavutluk'ta bulunan Orhan Pamuk, bugün ilk olarak Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi tarafından kabul edildi.Tiran Üniversitesi Rektörü Dhori Kule, Pamuk'a onursal doktor unvanı verilmesi için düzenlenen törende yaptığı konuşmada ''Bugün Tiran Üniversitesi için özel bir gündür. Ünlü yazar Orhan Pamuk'u Tiran Üniversitesi'nin değerli bir üyesi olarak ilan ediyoruz. Edebiyat ulusları birbirine yaklaştırıyor. Arnavutluk ile Türkiye arasında ilişkiler de mükemmel düzeyde ilişkilerdir. Edebiyat da bu ilişkilerin pekiştirilmesinde önemli role sahiptir'' dedi.Orhan Pamuk da törende yaptığı konuşmada, ''Bugün benim için unutulmaz bir gündür. 40 yıldır roman yazıyorum. Bu dönemin en büyük zamanını odamda harcadım. Son 5 yıldır ise Amerika'nın Columbia üniversitesinde öğretim üyesiyim. Halen halklar, modernizmi kavrama çabalarını yürütmektedir, fakat hiçbir anda halklar kendi benliğini unutmamalıdır. Elbette ki biz tarihin esirleri değiliz, fakat tarihten koparsak büyük hata yaparız. Tüm bu konular, kitaplarımda yansıtılıyor'' dedi.Törene Arnavutluk Eğitim ve Bilim Bakanı Mükerem Tafa ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Hasan Aşan da katıldı.Bu arada, Arnavutluk Meclisi'nde ''Orhan Pamuk ile bir gece'' adlı bir etkinlik düzenlenecek.Orhan Pamuk ayrıca, Arnavutça'da yayımlanan ''İstanbul'' adlı kitabının okuyuculara tanıtılması törenine katılacak. Bu kitapta yazarın Arnavutluk ile bağlantıları da anlatılıyor.