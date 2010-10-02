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Kültür-Sanat

Orhan Pamuk'a 'Ömür Boyu Başarı Ödülü'

Nobel ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk, ABD'nin en saygın edebiyat ödüllerinden biri olan 'Norman Mailer Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü

02 Ekim 2010 03:00

T24 - Nobel ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk, ABD'nin en saygın edebiyat ödüllerinden biri olan 'Norman Mailer Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.


Norman Mailer Merkezi ve Yazarlar Birliği Başkanı Lawrence Schiller, iki kez Pulitzer ödülü kazanan Amerikalı yazar Norman Mailer anısına verilen ödülün, bu yıl Orhan Pamuk'a verileceğini açıkladı.


Pamuk, ödülünü New York'ta, 19 Ekim akşamı düzenlenecek bir gala töreninde, ünlü yazar-editör ve yayıncı Tina Brown'ın elinden alacak.


Edebiyat ve yayıncılık dünyasından seçkin isimlerin katılacağı gala gecesinde ayrıca, Rolling Stones dergisinin yayıncısı Jann Wenner'a, 'Dergi Yayıncılığında Yaşam Boyu Başarı Ödülü' sunulacak.


İki kez Pulitzer ödülü kazanan Mailer, 40'dan fazla kitabı ve akıcı denemelerinde okuyucularını, Amerikan siyasi yaşamı ile Vietnam ve Irak savaşları hakkında kendi “rahatsız edici görüşlerini" ile tanınıyordu.


Mailer, “The Armies of the Nightö (Gece Orduları) adlı eseriyle 1968 yılında “Pulitzer Ulusal Kitap Ödülünü, “The Executioner's Song" (Celladın Şarkısı) adlı kitabıyla da 1978 yılında “Pulitzer Roman Ödülü"nü kazanmıştı.


Mailer, 10 Kasım 2007 günü New York'ta, 84 yaşında hayatını kaybetti.

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