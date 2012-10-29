Orhan Pamuk'a Fransa'dan Legion D'honneur nişanı

Fransa Kültür Bakanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Fransa Kültür ve İletişim Bakanı Aurelie Filippetti, yazar Pamuk'tan övgüyle bahsederek, kitaplarının birçok dile çevrildiğini, milyonlarca kişi tarafından okunduğunu söyledi. Bakan Filippetti Orhan Pamuk'a Fransız onur nişanı olan Legion D'honneur'u verdi.

Özellikle yazarın İstanbul temalı hikayelerinden etkilendiğini ifade eden Filippetti, “İstanbul hikayeleri nedeniyle sizi Fransız yazar Victor Hugo'ya, hikayenizi de Sefilller'e benzetiyorum. Bu bakımdan oldukça tanıdık geliyorsunuz” dedi.

Nişanı takdim töreninde konuşan yazar Pamuk ise ailesinde Fransızca bilmeyen tek kişinin kendisi olduğunu dile getirerek “En çok Fransız romanı okudum, Fransız resimlerine baktım” diye konuştu.

Yazdığı kitaplardan dolayı işini mutlulukla yaptığını kaydeden Pamuk da Türkiye-Fransa ilişkilerine değinerek, “Osmanlı-Türk siyasi Batılılaşmasının modeli Fransa olmuştur” dedi.

Pamuk, kitaplarının 61 dile çevrildiğini, ilk çevirisinin 30 yaşındayken Fransız kitapevi tarafından yapıldığını sözlerine ekledi.

Daha sonra Fransız Bakan, onur nişanını Pamuk'a taktı. Pamuk ve Filippetti gazetecilere poz verdi.

Törene, Türkiye'nin UNESCO nezdindeki Büyükelçisi Gürcan Türkoğlu, Paris Büyükelçiliği görevlileri, Türk ve Fransız davetliler katıldı.