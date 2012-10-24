Orhan Pamuk'a Fransa'dan büyük nişan

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'a Fransa’nın en büyük devlet nişanı olan Legion d’Honneur ödülü verilecek. Pamuk, 29 Ekim günü ödülünü Fransız Kültür Bakanı Aurelie Filippetti’den alacak. Fransız Devlet Onur Ödülü’nü, geçtiğimiz yıl Türk edebiyatının devi Yaşar Kemal ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan almıştı.

Pamuk 24 Ekim- 7 Kasım arasında İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, Polonya ve İrlanda’da da çeşitli ödül törenlerine ve etkinliklere katılacak.

27- 28 Ekim tarihlerinde de Louvre Müzesi’nde yeni açılan İslam Sanatları Salonu’nda, "Şeylerin Masumiyeti" kitabını fotoğraflar eşliğinde anlatacak. 28 Ekim Pazar günü Louvre Müzesi’nde, Richard Peduzzi’nin "Benim Adım Kırmızı" romanından yola çıkarak hazırladığı dekor ve tasarımlar eşliğinde ünlü Fransız aktör ve yönetmen Jerome Deschamps tarafından bir gösteri gerçekleştirilecek. Ünlü yazar, Avrupa kültürüne katkılarından dolayı 26 Ekim Cuma günü Kopenhag’da Sonning Ödülü’nü alacak.

Daha önce Günter Grass ve Simone de Beauvoir gibi değerli isimlere verilen ödülün maddi değeri de 135 bin Euro. Gezisini İrlanda’da noktalayacak Pamuk, 7 Kasım 2012'de ise Dublin’de Trinity College’da düzenlenecek törende ünlü yazar, filozof ve siyasetçi Edmund Burke adına verilen Burke Madalyası’nı alacak.

Büyükelçiye de onur ödülü

Pamuk’tan bir gün sonra da, 30 Ekim akşamı, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin kopma noktasına geldiği bir dönemde Ankara’ya atanan Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Laurent Bili de Legion d’Honneur ödülü alacak. Çocuklarına Türk isimleri veren ve "Anadolu insanını seviyorum" diyen Ankara Büyükelçisi Bili, Sarkozy iktidarının gitmesinin de etkisiyle iki ülke arasındaki köprüleri yeniden kurma çalışmalarında olumlu adımlar attı.