Orhan Pamuk'a dava yolu açıldı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yazar Orhan Pamuk hakkında, İsviçre'de yayımlanan bir dergiye verdiği röportajdaki "30 bin Kürt'ü ve 1 milyon Ermeni'yi öldürdük" sözleri nedeniyle manevi tazminat davası açılabileceğine karar verdi.



Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yazar Orhan Pamuk'un, ''30 bin Kürt'ü ve 1 milyon Ermeni'yi öldürdük...'' şeklindeki sözleri nedeniyle İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Pakize Alp Akbaba ve Ergenekon soruşturmasında tutuklanan avukat Kemal Kerinçsiz'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin açtığı manevi tazminat davasını ''ehliyet yönünden'' reddetmişti.



Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kararı davacılar lehine esastan bozmuş ve ''davacıların dava açma ehliyetinin varlığının kabulü ile davanın esasının incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğine, kişilik haklarına saldırının varlığının benimsenmesi durumunda ilgili mevzuat hükümlerine göre hüküm kurulmasına'' karar vermişti.



Karar düzeltme istemine ret



Yargıtay'ın bozma kararının ardından davayı yeniden görüşen Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki kararında direnerek, davanın reddine hükmetti.



Yerel mahkemenin bu kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Kurul, Yazar Orhan Pamuk aleyhine açılan tazminat davasını reddeden yerel mahkeme kararını, 4. Hukuk Dairesinin bozma gerekçeleri doğrultusunda bozdu.



Orhan Pamuk, Genel Kurul kararına karşı ''karar düzeltme'' isteminde bulundu. İstemde, ''Her Türk vatandaşının dava açma ehliyeti olduğu kabul edilirse bunun sonucu düşünülmüş müdür? Düşünce özgürlüğünden söz edilebilir mi?'' görüşü dile getirilmişti.



Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bugün ''karar düzeltme'' istemini de reddetti.



Böylece, genel kurul kararı bağlayıcı olduğu için Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın esasına girerek yeniden karar verecek.