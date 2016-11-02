Orhan Pamuk’a büyük onur

Rusya’da ünlü yazar Lev Tolstoy’un anısına her yıl dağıtılan “Yasnaya Polyana” edebiyat ödüllerini kazananlar açıklandı. 2015'in en iyi yabancı yazarı Orhan Pamuk seçildi. Kremlin’in himayesinde verilen ödüller farklı kategorilerde sahiplerini buldu.

Turkrus'ta yer alan habere göre, sadece Rus yazarlara verilen “Yasnaya Polyana” büyük ödülü bu yıl iki şair arasında bölündü: Narine Abgaryan ve Aleksandr Grigorenko.

Yabancı edebiyat dalında ödüle, “Kafamda Bir Tuhaflık” romanıyla Orhan Pamuk layık görüldü.

Pamuk 1 milyon ruble para ödülü alacak.

Kitabı Rusçaya çeviren Türkolog Apollinariya Abturina da 200 bin ruble ödül kazandı.

“Yasnaya Polyana” edebiyat ödülleri, Samsung şirketinin sponsorluğunda 2003 yılından beri dağıtılıyor.