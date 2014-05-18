Orhan Pamuk ödülünü Soma'ya adadı

Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi, Avrupa Müze Forumu tarafından düzenlenen Yılın Avrupa Müzesi Ödülü 2014’te büyük ödülü kazandı. Ödül, dün gece Estonya’nın Tallinn kentinde yapılan 37’nci EMYA töreninde ödül Orhan Pamuk’a verildi.

Ödül andaçı olan Henry Moore’un ‘Yumurta’ adlı yapıtı bir yıl boyunca müzede tutulmak üzere Pamuk'a verildi. Pamuk ödülü alırken, Soma’daki maden kazasında kayıp canlardan duyduğu acıyı dile getirdi. Ödülü Soma’daki madencilerin anısına saygıyla aldığını, bütün Türkiye'nin yasta olduğunu belirtti.

Suay Aksoy’un Radikal’de yer ala haberine göre, Hüsamettin Koçan’ın Baksı Müzesi’nin EMYA ödüllerinden Avrupa Konseyi Ödülünü kazandığı konsey kuralları gereği daha önce belli olmuştu. Bunun töreni de Strassbourg’da Nisan ayında Avrupa Konseyin’de yapılmıştı.

Bu arada Orhan Pamuk’un Müzeler Manifestosu da katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Bu iki büyük ödülün yanı sıra Kenneth Hudson ve Silletto ödülleriyle beş tane de özel takdirname verildi.