Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Yapı Kredi Yayınları'na geri döndü.



Türk edebiyatına Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kar, Benim Adım Kırmızı, Cevdet Bey ve Oğulları, Kara Kitap gibi önemli başyapıtlar kazandıran, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü alan Orhan Pamuk, Yapı Kredi Yayınları’nda.

Orhan Pamuk’un daha önce 2003 yılında Yapı Kredi Yayınları’ndan İstanbul, Hatıralar ve Şehir adında bir kitabı çıkmıştı. Pamuk’un çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği, hatıralarının değişmez mekanı İstanbul’u anlattığı İstanbul, Hatıralar ve Şehir kitabı büyük ilgi görmüş, kırktan fazla dile çevrilmişti.



Yeni kitap 2014'te



Temmuz ayında tekrar baskı kitapları yayımlanmaya başlayacak olan Pamuk’un Ağustos ayında Yapı Kredi Yayınları’nın Doğan Kardeş dizisinden Seçmeler adında yeni ve özgün bir kitabı yayımlanacak. Seçmeler, yazarın eski kitaplarından, hiç yayımlanmamış yazı ve anlatılarından, kendi seçtiği metin ve hikayelerden oluşuyor. Sonbahar aylarında ise yazarın Kara Kitap romanına kılavuz niteliğindeki kitabı Kara Kitap’a Giriş yayımlanacak.

Yazarın 2014 yılının ilk aylarında çıkarılması planlanan yeni kitabı Kafamda Bir Tuhaflık için de hazırlıklar sürüyor.

1982 yılında yayımlanan ilk romanı Cevdet Bey ve Oğulları ile Orhan Kemal ve Milliyet Roman Ödülleri’ne, Sessiz Ev’in Fransızca çevirisiyle Prix de la Découverte Européene’i’ne (1991), 1998’de yayımlanan Benim Adım Kırmızı ile Fransa’da Prix du Meilleur Livre étranger, İtalya’da Grinzane Cavour (2002) ve İrlanda’da International Impac-Dublin’e (2003) ve 1990 yılında yayımlanan Kara Kitap’ın Fransızca çevirisiyle Prix France Culture gibi ödüllere layık görülen, 2005 yılında Almanya’nın kültür alanındaki en seçkin ödülü olarak kabul edilen Barış Ödülü’nü alan, kitapları 60 dile çevrilen Nobelli yazar Orhan Pamuk’un kitapları bütün dünyada on iki milyon sattı.