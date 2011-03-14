Orhan Pamuk Vogue'da

T24- 10 yıl sonra yönetim değiştiren Fransız Vogue'unun yeni genel yayın yönetmeni Emmanuelle Alt, ilk kapağına yazar Orhan Pamuk'u taşıdı. Dergi 25 Mart'ta piyasada olacak.



2010 Nobel Edebiyat Ödülü Perulu yazar Llosa'nın olmuştu. Pamuk ise 2006'da Nobel kazanmıştı.

Fransız Vogue dergisinin Nisan 2011 sayısının kapağı internette açıklandı.

10 yılın ardından genel yayın yönetmenini değiştiren derginin, Emmanuelle Alt imzasını taşıyan ilk kapağında hangi konuların ve kimin yer alacağı, yaklaşık iki buçuk aydır moda dünyasının en çok konuştuğu konuydu.

Derginin yeni yayın yönetmeni Emmanuelle Alt’ın büyük sürprizi ise Orhan Pamuk röportajı.

Gisele Bündchen’in süslediği kapakta ‘Orhan Pamuk, Nobel De L’Amour (Aşkın Nobeli)’ başlığıyla çalışmayı tanıtan dergi yetkilileri, internet sitelerinde “Yaz modasını kapsamlı olarak tanıttığımız bir bölüm oldu. Onun dışında Türk yazar Orhan Pamuk röportajı şaşırtacak” diyor.