Orhan Pamuk Viyana'da

Tiyatro sahnesinde romanından bazı bölümleri Türkçe olarak okuyan yazar Pamuk, Avusturyalı Türkiye uzmanı yazar Barbara Frischmuth'un romanı ve Türk edebiyatına ilişkin sorularını yanıtladı.Yazar Pamuk, 5,5 yılda yazdığı Masumiyet Müzesi adlı romanında "sınırsal bir durum üzerine oturtulmuş bir aşk hikayesini" yazdığını belirterek, "Edebiyat aslında kendisini başkasının yerine koyma sanatıdır." dedi.Romanında anlattığı aşk hikayesinin kahramanı Kemal gibi kendisinin de 5-6 yıldan beri bazı eşyaları topladığını anlatan Pamuk, "topladığı eşyaları 1,5 yıl içinde İstanbul'da açmayı planladığı Masumiyet müzesinde sergileyeceğini"söyledi.Yazar Pamuk, okurlarını da, kitabın son sayfasında yayımlanan biletle İstanbul'a gelip 1,5 yıl sonra açılacak olan Masumiyet Müzesi'ni gezmeye davet etti.Bir soru üzerine Masumiyet Müzesi adlı romanının "siyasi olmadığını" ifade eden Pamuk, "Romanın kahramanı Kemal'in bir sosyete çocuğu olarak aşık olup bu aşkıyla rezil olduğunu anlattığını, romanda 1915 yılındaki Osmanlı yönetimi altındaki Ermenilerin yaşadığı olayların olmadığını" belirtti.Kitabını yazmayı 10 yıl önce, henüz siyasi baskılara maruz kalmadığı bir dönemde planladığını anlatan Pamuk, "Kitabında İstanbul kültürünün, bakirelik, evlilik öncesi cinsel ilişki gibi geleneklerin 1950'den bu yana gelişmesini anlattığını ancak siyasi düşünen biri olarak romanda siyasetin de bulunduğunu" söyledi.Romanlarını içinden geldiği gibi ve yazmakla mutlu olduğu için yazdığını anlatan Pamuk, "Belki de sonuçta bir kültüre veya görüşe hizmet edebilir ama bu benim hedefim değil" dedi.Kitabını yazmaya başladıktan sonra sayfa sayfa şimdi çok iyi arkadaş oldukları eski eşine okuduğunu ve kendisiyle özellikle kadınların duyguları, hissettikleri konusunda bir nevi röportaj yaptığını anlatan Pamuk, "Bir erkek olarak kadınların duygularını çok iyi ve gerçekci olarak anlatmak istediğini" söyledi.Pamuk'un bu açıklaması dinleyenler tarafından coşkuyla alkışlandı. Nobel ödüllü Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı romanının tanıtım akşamını Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Selim Yenel, eşi Serap Yıldız Yenel ve bir konferans için Viyana'da bulunan başbakanlık dış politika başdanışmanı Prof. Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu Türk ve Avusturyalı 500 kadar kitapsever izledi.Burg tiyatrosunun 25 euro karşılığında satışa sunduğu Masumiyet Müzesi romanını satın alan yüzlerce okur kitabı yazar Orhan Pamuk'a imzalatmak üzere uzun kuyruklar oluşturdu.Kitabı imzalayan Orhan Pamuk'un çevresinde sivil ve resmi polislerin güvenlik çemberi oluşturduğu gözlendi.Yazar Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi adlı kitabının tanıtımının ardından Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Selim Yenel'in büyükelçilik rezidansında onuruna verdiği yemeğe katıldı.