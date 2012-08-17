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Kültür-Sanat

Orhan Pamuk: Türkiye burjuvazisinin küstahlığından tiksiniyorum

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Almanya'nın haftalık ‘Die Zeit’ dergisine röportaj verdi.

17 Ağustos 2012 11:29

Almanya'nın haftalık 'Die Zeit' dergisine konuşan yazar Orhan Pamuk, Türkiye burjuvazisine katlanamadığını belirterek, "Burjuvazi beni çok sinirlendiriyor. Küstahlıklarından tiksiniyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye burjuvazisine katlanamadığını dile getiren Pamuk, “Burjuvazi beni çok sinirlendiriyor. Küstahlıklarından tiksiniyorum. Dar görüşlü ve bencil oldukları gibi, kendi halkından da nefret ediyorlar” şeklinde konuştu.

Milliyet'te yayımlanan habere göre Pamuk, burjuvazinin ayrıca, “askeri darbelerden ve Kürtlerin aşağılanmasından hiç çekinmemesini” eleştirdi. Burjuvazinin Türkiye ’deki başörtüsü sorununa olan yaklaşımı hakkında da konuşan yazar, “Başörtüsü taktıkları için kadınlara yukardan bakıyorlar. Bu bana eskiden Güney Afrika ’da beyazların siyahlara bakışını hatırlatıyor” diyor.

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