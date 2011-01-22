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Yaşam

ORHAN PAMUK SRİ LANKA'DA YOK ANKARA (A.A)

22 Ocak 2011 11:03

-ORHAN PAMUK SRİ LANKA'DA YOK ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk, Sri Lanka'da gelecek hafta yapılacak edebiyat festivaline katılamıyor. Galle Edebiyat Festivali organizatörlerinden yapılan açıklamada, arkadaşı Kiran Desai ile halen Hindistan'daki Jaipur Edebiyat Festivalinde bulunan Pamuk'un, Hindistan'ın çok girişli vize kısıtlamaları nedeniyle Sri Lanka'daki festivale katılamayacağı bildirildi. Organizatörler, Pamuk'un iki ay içinde Hindistan'a yeniden girişini yasaklayan turist vizesi kısıtlamalarıyla ilgili sorunu çözemediklerini belirtti. Organizatörler, çiftin yolladığı mesajları yayımladı. Pamuk'un, mesajında, "bu karardan duyduğu üzüntü ve hayal kırıklığını" dile getirdiği, Sri Lanka'nın güzelliklerini görmeyi çok istediğini ifade ettiği belirtildi. Desai de mesajında "Hiçkimse benden daha üzgün olamaz. Sri Lanka'yı seviyorum. Geçen sefer Galle'de çok iyi zaman geçirdim" dedi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, yazarlara, Sri Lanka'daki ifade özgürlüğü kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla festivale katılmamaları çağrısında bulunmuştu. Noam Chomsky, Arundhati Roy ve Ken Loach boykotu destekleyen yazarlar arasında bulunuyor. 

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