Orhan Pamuk sevgilisiyle tatilde

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O da ödüllü yazar

‘İlk kez bir Türk’e rastladım Orhan Pamuk çıktı’

Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk ile Hint yazar sevgilisi Kiran Desai, Hindistan’da baş başa tatil yaparken görüntülendi. Daha önce bir okuma gününde birlikte görüntülenen iki sevgili, bu kez turizm cenneti Goa plajında baş başa yürüyüş yapıyor. Pamuk (58) ve Desai (39) hem dinlenmek hem de romanları üzerinde çalışmak için Goa’da bir aylığına villa kiralayıp, şubat ayını orada geçirdiler. Orhan Pamuk, tatile çıkmadan önce Mumbai’de yaptığı açıklamada, Desai’ye olan aşkını itiraf etmiş ve “Kiran’ın kız arkadaşım olduğu bir sır değil. O çok akıllı, güzel bir insan ve büyük bir yazar. Hindistan onunla gurur duymalı” demişti. Pamuk ve Desai, Goa’ya geçmeden önce Mumbai’de Tac Mahal Oteli’nde kalıp müzik festivalinden müze açılışlarına bir dizi etkinliğe katıldılar. Pamuk, son romanı Masumiyet Müzesi’nin Hindistan’da yayınlanması nedeniyle tanıtım çalışmalarına katıldıktan sonra şubat ayı boyunca Desai ile güneşin ve denizin tadını çıkardı.Desai de Orhan Pamuk gibi New York’ta yaşıyor. İkinci romanı ‘The Inheritence of Loss’ ile 2006 yılında prestijli Man Booker Ödülü’nü kazandı. Hint basınındaki haberlere göre esai, Goa’daki tatilde yazdığıromanına son rötuşları attı. Pamuk bir Hint gazetesine Desai ile ilişkilerini anlatırken, “Birbirimize çok yardımcı oluyoruz. Kiran, kitabımın İngilizce’ye çevrilmesi sırasında bana çok yardımcı oldu” dedi. Gazete, Pamuk’un İstanbul’un sokak satıcılarıyla ilgili bir roman üzerinde çalıştığını da yazdı.Orhan Pamuk ile Kiran Desai’nin Calangute Beach’teki romantik gezintisini görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Sinan Göksel, “Yıllardır Goa’da yaşıyorum. İlk kez bir Türk’e rastladım. O da Orhan Pamuk çıktı” dedi. Göksel’in verdiği bilgiye göre bir ay önce Goa’nın başkenti Panjim’de “Kırmızı” adlı bir enstalasyon sergisi düzenlendi. Orhan Pamuk da etkinliğe “Benim Adım Kırmızı” romanıyla katıldı. Bir dönem Yeni Harman ve Leman dergilerinin fotoğrafçısı olan Sinan Göksel, Bodrum Mavi Bar ve İzmir Kalyon’da, son olarak da Beyoğlu Hayal Kahvesi’nde barmen ve DJ’lik yaptı. Sudan fotoğrafları sergisi açtı. Renkli bir kişilik olan Sinan Göksel şimdilerde katalog ve galerilere resim fotoğraflıyor.