Orhan Pamuk Paris'te madalyasını aldı

Paris Belediyesi, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a bugün kentin simgesel ''büyük madalyasını'' verdi.

Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoe, Paris Belediye Sarayı'nda düzenlenen törende, ödülü Orhan Pamuk'a sundu.

Delanoe, yaptığı konuşmada, kendisinin de Orhan Pamuk'un çok iyi bir okuyucusu olduğunu belirterek, sanatı ve romancıları seven Paris halkı adına bu ödülü vermekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Pamuk'a övgüler yağdıran Delanoe, Türkiye'nin de kriterleri yerine getirdiğinde Avrupa Birliği üyesi olmasından yana olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin çok önemli bir uygarlık ve büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Delanoe, Türkiye'ye Avrupa kapılarının kapatılmaması gereketiğini belirterek, demokratik Avrupa'nın inşasında Türkiye'nin de yer alması gerektiğini kaydetti.

-''ELEŞTİRİLERE UĞRUYORUM, AMA ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM''-

Konuşmasında, Eyfel Kulesi'nin Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırılmasıyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere üstü kapalı yanıt getiren Delanoe, ''Bu konuda eleştirilere uğruyorum ama özür dilemeyeceğim. Yaptıklarımın arkasındayım'' diye konuştu.

Fransa'da Jean-Marie Le Pen'in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Ulusal Cephe, yayımladığı bir bildiriyle, ''Türkiye Mevsimi'' etkinlikleri çerçevesinde, Eyfel Kulesi'nin Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırılacak olmasını protesto etmişti. ''Türk Eyfel Kulesi'ne Hayır'' başlığıyla hazırlanan protesto bildirisinde, aşırı sağcı partinin, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktığı hatırlatılmıştı.

Parti tarafından yapılan açıklamada, Eyfel Kulesi'nin Türk bayrağı biçiminde ışıklandırılmasına izin verdiği için Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoe'nin, perşembe günü düzenlenecek gösteriyle protesto edileceği duyurulmuştu.

Delanoe'den sonra konuşan Pamuk, kendisine sunulan ödül için teşekkür etti ve bu ödülden büyük onur duyduğunu söyledi. Paris'in Türk yazarları için çok önemli bir yeri olduğunu belirten Pamuk, ''Türk yazarları için Paris her zaman önemli bir düşünce merkezi olmuştur. 150 yıllık Türk edebiyat tarihinde Paris'i düşünmeden yazan bir Türk yazarı yoktur'' diye konuştu. Kendisini bir İstanbul yazarı olarak niteleyen Pamuk, ''Paris'in olduğu gibi İstanbul'un da arkasında zengin bir tarih var. Bu ödülü yaşadığım kent İstanbul adına da alıyorum'' dedi.

Paris Belediyesi tarafından ilk kez 1911 yılında oluşturulan ödül, Paris halkına sanatsal açıdan katkıda bulunan kişilere veriliyor.

Belediye, bu yıl fotoğraf sanatçısı Ara Güler ve Cannes Film Festivali'nde geçen yıl ''Üç Maymun'' filmiyle en iyi yönetmen ödülünü alan Nuri Bilge Ceylan'a kentin simgesel madalyasını vermişti.