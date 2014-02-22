Orhan Pamuk, Mo Yan ile bir araya geldi

2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk ile 2012'de bu ödülü kazanan Çinli Mo Yan İstanbul'da buluştu. Daha önce 2008 yılında Pekin'de bir araya gelen iki eski dost, önceki akşam Orhan Pamuk'un evinde buluşarak hasret giderdi. Pamuk, Mo'yu Nobel ödülünden dolayı tekrar tebrik ederek Nobel'in Asyalı birisinin almasından duyduğu mutluluğunu dile getirdi. Türkiye izlenimlerini paylaşan Mo, bir haftalık gezi sürecinde en çok Boğaz turundan etkilendiğini anlattı. Ayrıca Mo Yan, Türkiye'nin düşündüğünden çok daha fazla gelişmiş olduğunu ifade etti.

Pasifik Ülkeleri ile Sosyal ve İktisadi Dayanışma Derneği (PASİAD) ve Türk-Çin Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜÇSİAD) düzenlediği “Çin'den Türkiye'ye 100 Entelektüel” projesi kapsamında Türkiye'ye gelen isimlerden biri olan Mo, Pamuk'un çalışma ortamından çok etkilendiğini belirtirken, Türkiye'nin en çok çeşitliliğine hayran kaldığını söyledi. Pamuk'un, Nobel aldıktan sonra hayatındaki ne gibi değişiklikler olduğu yönündeki sorusuna da Mo Yan, Nobel'den sonra daha çok kişi tarafından tanındığını ve kendisini arayanların sayısının da arttığı şeklinde cevap verdi.

Edebiyat başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunduktan sonra Mo, Türkçeye çevrilen Kızıl Darı Tarlaları kitabını imzalayıp, ‘'dostum'' dediği Pamuk'a verdi. Çinli yazar, şu an Nobel'den sonra ilk kitabını yazmakta olduğunu ifade ederek, en çok endişe duyduğu şeyin, yeni kitabının okuyucular tarafından eskiye oranla beğenilmemesi olduğunu ifade etti. Nobel Ödüllü Yazar Mo, iyi yâda kötünün yazar tarafından değil, olayları okuyucuya olduğu gibi aktarılıp, bunun okuyucular tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği bu projeyle bugüne kadar 94 entelektüel ağırlandı. Bu projenin en önemli misafiri Mo Yan'nin, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.