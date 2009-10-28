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Kültür-Sanat

Orhan Pamuk Meksika fuarında

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk bir kitap fuarının açılışını yapmak üzere Meksika'ya gitti.

28 Ekim 2009 02:00

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk bir kitap fuarının açılışını yapmak üzere Meksika'ya gitti.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, iki ünlü yazarla birlikte Meksika'da dünyanın en büyük kitap fuarlarından biri olan Guadalajara Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışını gerçekleştirecek.

Pamuk, bu yıl bin 900 yayıncı ve 500'den fazla yazar ve akademisyenin katılması beklenen fuarını açılışını, Perulu romancı Mario Vargas Llosa ve Meksikalı yazar Carlos Fuentes ile birlikte yapacak. Fuar, 28 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.

Fuardaki etkinlikler kapsamında Amerikalı aktör Tim Robbins'in, fuarda tiyatro olarak sahnelenecek olan George Orwell'in "1984" adlı eserini yönetmesi bekleniyor. Fuarda ayrıca ABD'nin Los Angeles şehri Meksika'ya bu kadar uzaklıkta bu unvanı elde etmiş ilk şehir olarak "onur konuğu" olacak.

Organizatörler, Guadalajara fuarının İspanyolca yayınları bir araya getiren dünyanın en büyük fuarı olduğuna dikkat çekiyorlar.

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