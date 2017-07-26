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Kültür-Sanat

Orhan Pamuk Lampedusa Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü

Kırmızı Saçlı Kadın‘ı İtalyanca’ya Barbara Rosa “La donna dai capelli rossi” adıyla çevirmişti

26 Temmuz 2017 15:54

Her yıl İtalya’da Sicilyalı yazar Giuseppe Tomasi di Lampedusa adına verilen Lampedusa Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi Kırmızı Saçlı Kadın adlı romanıyla Orhan Pamuk oldu.

On beş yıldır verilen ve edebiyat eleştirmenleri ve profesörlerinden oluşan bir jürinin kararlaştırdığı ödülü daha önceki yıllarda Mario Vargas-Llosa, Kazuo Ishiguro ve Javier Marias gibi yazarlar almıştı. Pamuk’a ödülü 12 Ağustos Cumartesi akşamı Sicilya’da Santa Margherita Belìce kasabasında şehir meydanında yapılacak törenle verilecek.

Kırmızı Saçlı Kadın‘ı İtalyanca’ya Barbara Rosa “La donna dai capelli rossi” adıyla çevirmişti.

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