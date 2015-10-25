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Politika

Orhan Pamuk: Korumalarım üçten bire indi, Türkiye’de iyi şeyler de oluyor

"Beni eleştirenler kitaplarımı okumuyor, önemi yok"

25 Ekim 2015 13:48

Son dönemde AKP'ye yönelik eleştirileri ile gündeme gelen Nobel ödüllü yazarı Orhan Pamuk, “Eskiden üç korumam vardı, şimdi bir, Türkiye’de iyi şeyler de oluyor, bakın gelişiyoruz" dedi. Pamuk, "Ayrıca eleştirilmeye alıştım, çünkü zaten beni eleştirenler benim kitaplarımı okumuyor, önemi yok” ifadesini kullandı.

New York'ta düzenlenen bir panelde konuşan Orhan Pamuk'un açıklamalarını bugünkü köşesine taşıyan (25 Ekim 2015) Habertürk yazarı Elif Key'in yazısından bazı bölümler şöyle:

Devam ediyor anlatmaya, kış gecelerinde sokaktan duyduğu boza satıcılarını tarif ediyor. Bozanın orta üst Türk sınıfının da sevdiği bir içecek olduğunu söylerken koca salona “Booo-zaaa!” diye bağırıveriyor: “Aslında bakmayın bozanın tadı çok da güzel değildir. Ama zaten sizin bozayı değil kitabı sevmeniz daha iyi olur!” İnsanların aslında boza alırken tadı için değil de bir ritüeli satın aldıklarını anlatıyor. Eltahawy, bozacı Mevlut’u hiç yermediği, onunla hiç dalga geçmediğini sorarken Pamuk bu tespite çok seviniyor: “Romanlarımdaki karakterlerimin hiçbiri elini sıkmayacağım insanlar olamaz. Ben onları asla yargılamam. Romanlarımdaki karakterlerin ne siyasi, ne ahlaki görüşlerine karışırım. Zaten romanlarım dışında konuştuğum için başım beladan kurtulmuyordu, neyse ki o günler geçti!” Belli ki salona girmeden önce “Lütfen politikaya girmeyelim” anlaşması imzalanmış ama Pamuk yine anlatmak istediği için anlatıyor: “Eskiden üç korumam vardı, şimdi bir, Türkiye’de iyi şeyler de oluyor, bakın gelişiyoruz. Ayrıca eleştirilmeye alıştım, çünkü zaten beni eleştirenler benim kitaplarımı okumuyor, önemi yok.” Mona’ya dönüyor, “Hadi tamam bitirelim artık” diyor, masaya koyduğu saatini koluna takıyor, önünde metrelerce imza kuyruğu var. NY Times’da çıkan ve son kitap için kibarca “Eh” denilen eleştiri yazısı okurlarının pek umurunda değil. 

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