'Orhan Pamuk çok tanınıyor az satıyor'

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Frankfurt Kitap Fuarı'na kitabevleri de hazırlık yapıyor. Türk yazarların kitapları özel bölümlerde sergileniyor. Alman okuyucular, Türk edebiyatını ne kadar tanıyor, Türk yazarlarını kitaplarını okuyor mu?Deutsche Welle'in internet sitesinde yer alan habere göre Türk edebiyatı ve Türkiye ile ilgili kitaplar, Almanya’da belki de hiç bu kadar gündemde olmamıştı.Gazete ve dergilerde, Türk yazarlarını tanıtan haberler, röportajlar yer alıyor. Aralarında Der Spiegel’in de bulunduğu bazı dergiler Türkiye ve Türk edebiyatına ilişkin özel sayılar, ekler yayınlıyor.Kitabevleri de, Türk yazarların Almanca’ya çevrilmiş, çoğu piyasaya yeni çıkmış kitaplarını ayrı bir bölümde sergiliyor.Başkent Berlin’in tanınmış kitabevlerinden olan Dussmann’da da Frankfurt Kitap Fuarı’na ayrılmış özel bölümlerde Türk yazarların kitapları dikkati çekiyor.Dussmann Basın Sözcüsü Bianca Krömer, Frankfurt Kitap Fuarı’nda konuk ülkenin doğal olarak ilgi odağı olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, Türk edebiyatına özel bölümler hazırladıklarını kaydediyor.Orhan Pamuk, Yaşar Kemal gibi kitapları yıllardır Almanca’ya çevrilen yazarların yanı sıra Halide Edip Adıvar, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi isimler göze çarpıyor.Türk edebiyatına ayrılmış bölümün önünde duran müşteriler, ellerine aldıkları kitapları ilgiyle inceliyorlar. Peki, Türk edebiyatını ne kadar tanıyorlar, Türk yazarların kitaplarını okuyorlar mı?Müşteriler arasında Orhan Pamuk'un adını duyanlar olmasına rağmen, kitabını okuyan neredeyse hiç yok. Bir erkek müşteri, "Bugüne kadar hayır, ama Orhan Pamuk elbette bir isim. Bu nedenle de onun bir kitabını okumak istiyorum" diyor.Bir diğer müşteri ise, bu soruyu "Hiç okumadım, doğruyu söylemek gerekirse. Ama ilgimi çekebilecek bir şey var mı diye bakıyorum" şeklinde yanıtlıyor.Bir başka müşteri "Hayır, ama Orhan Pamuk hakkında çok şey duydum. Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış birinin kitaplarını okumak gerekiyordu, ama ben hala okumadım" şeklinde konuşurken, bir kadın da Türk edebiyatına ilişkin kitapları radyodan öğrendiğini, ama bir türlü okumaya fırsat bulmadığını ifade ediyor.Türk yazarı denince akıllara ilk gelen isim Orhan Pamuk oluyor. Yazarın son kitabı ”Masumiyet Müzesi”nin Almanca çevirisi de sergilenen kitaplar arasında yer alsa da, en çok okunan ya da okunmak istenen kitabı ”İstanbul: Hatıralar ve Şehir.”Kitabı okuyanlar, Orhan Pamuk’un İstanbul’u betimleyişini çok beğendiklerini dile getiriyorlar. Almanya’da Orhan Pamuk’un yanısıra tanınan yazarlar arasında Yaşar Kemal, Elif Şafak gibi isimler bulunuyor. Ancak Dussmann Kitabevi Basın Sözcüsü Bianca Krömer, Nobel Ödüllü Orhan Pamuk’un bile çok satan yazarlar arasında yer almadığını belirtiyor.Krömer, "bu yazarların kitapları elbette satılıyor, ancak çok satan kitaplar arasında yer almıyorlar. Bilemiyorum, ama şunu da söylemem lazım, belki yayınevleri yeterince reklam yapmıyor, belki bu kitapları pazarlama stratejisinin değiştirilmesi gerekiyor, yani çok satan yazarlar değiller" diyor.