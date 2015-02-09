Orhan Pamuk: Boza satışlarında artma olduğunu öğrendim

Bursa'da bir söyleşiye katılan Nobel Ödüllü Yazar Orhan Pamuk, yeni kitabının ana kahramanının bir bozacı olmasından dolayı boza satışlarının arttığını espirili bir şekilde doğruladı.

Merkez Nilüfer İlçe Belediyesi, Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Türk yazar olan Orhan Pamuk'u okurlarıyla buluşturdu.

Nâzım Hikmet Kültür Evi'nde düzenlenen ve Semih Gümüş'ün moderatörlüğünü yaptığını söyleşide Orhan Pamuk, son romanı ile ilgi sohbet etti.

Son kitabı 'Kafamda Bir Tuhaflık'ta İstanbul'da bir boza satıcısının 40 yıllık hikayesini anlattığını ifade eden Pamuk, “Bu romanda Bozacı Mevlüd'ü bir birey olarak topluma göstermek istedim. Kitapta din, yasaklar, kendini kandırmalar, gelenekler gibi konuları irdelemek için boza iyi malzemeydi. Boza satışlarında artma olduğunu öğrendim. Yılbaşı akşamı kapıma çağırdığım bozacı da bunu bilmeden de olsa esprili şekilde doğruladı" dedi.