Orhan Pamuk aşkını itiraf etti

Orhan Pamuk, kendisinden 19 yaş küçük Hindistanlı yazar Kiran Desai ile aşk yaşadığını açıkladı. Desai, Pamuk’un ders verdiği Columbia Üniversitesi’nde öğrenciydi.





Vatan gazetesinin haberine göre, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk uzun bir süredir aralarında aşk dedikoduları çıkan Hintli yazar Kiran Desai ile ilişkisini doğruladı.



Son romanı Masumiyet Müzesi’nin tanıtımı için Hindistan’a giden Pamuk burada yaptığı söyleşide “Desai benim kız arkadaşım. Bu artık bir sır değil. Çok güzel, çok zeki bir insan ve harika bir yazar. Hindistan onunla gurur duymalı...” dedi.



57 yaşındaki Pamuk, kendisinden 19 yaş küçük kız arkadaşıyla birlikte Goa kentine gideceğini de belirterek, “Burada yeni kitabımın çalışmalarını yürüteceğim. Desai de son kitabının son düzenlemelerini yapacak. Birbirimize yardım ediyoruz. Kiran kitabımın yazımına ve İngilizce’ye tercüme edilmesine büyük katkı sağladı” diye konuştu.



Pamuk’un yeni kitabı İstanbul’da özelleştirme mağduru olan bir işportacının hikayesini anlatacak. Ünlü yazar, basın toplantısı sırasında Masumiyet Müzesi’yle ilgili olarak da “Akıcı bir kitap yazdığım için kendimi suçlu hissediyorum. Birkaç kadın bana 600 sayfalık kitabı iki üç günde bitirdiklerini anlattı” ifadelerini kullandı.



26 Kasım 2008’de saldırıya uğrayan ve 101 kişinin hayatını kaybettiği Mumbai’deki Tac Mahal Oteli’nde konaklayan Pamuk, “Burada kalmak sizi rahatsız ediyor mu” sorusunu da “Hayır Türkiye’de daha kötülerini gördüm” diye yanıtladı.



2001’de boşanmıştı



Orhan Pamuk 1982’de başlayan evliliğini 2001’de noktalamıştı. 19 yaşında bir kızı olan Pamuk’la Desai arasındaki aşk dedikoduları çiftin geçen yıl mayıs ayında Rajasthan ve Mumbai’ye birlikte yaptıkları gezi sırasında çıkmıştı.



Çiftin ilişkisinin Pamuk’un ders verdiği Columbia Üniversitesi’ne dayandığı sayılıyor. Ünlü yazar burada bir dönem “yaratıcı yazarlık” dersi vermişti. Desai’nin de bir dönem bu dersi aldığı biliniyor.



Türkçe kitabı yok



1971’de Yeni Delhi’de doğan Kiran Desai, 14 yaşına kadar bu kentte yaşadıktan sonra annesiyle birlikte İngiltere’ye taşındı. Hindistanlı ünlü feminist yazar Anita Desai’nin kızı olan Kiran, bir yıl sonra hala yaşadığı ABD’ye gitti.



Dört yılda yazdığı ilk romanı “Hullabaloo In The Guava Orchard” (1998) ile Salman Rüşdi gibi yazarların övgüsünü kazandı. Bu roman, ona 35 yaşın altındaki yazarlara verilen Betty Trask ödülünü de getirdi. İkinci romanı “The Inheritance of Loss”u ise yedi yıl üzerinde çalıştıktan sonra 2006’da piyasaya çıkardı. Yazarın Türkçeye çevrilen kitabı yok.