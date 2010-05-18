Orhan Pamuk Arnavutluk Meclisi'nde

T24- Arnavutluk Meclisi'nde "Orhan Pamuk ile bir gece" konulu toplantı düzenlendi.



Gecede, Pamuk'un "İstanbul-Hatıralar ve Şehir" adlı kitabının Arnavutça yayını tanıtıldı.



Cnntürk'te yer alan habere göre, Arnavutluk sanatçıları, yazarları ve kordiplomatik temsilcilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Meclis Başkanı Yozefina Topalli, şunları söyledi:



"Orhan Pamuk'un Tiran'a ilk ziyaretinden çok memnunum. Türk çağdaş edebiyatının en ünlü yazarlarından birisi olan Pamuk, dünya edebiyatında en enteresan yazarlardan birisidir de. Arnavutluk'ta Pamuk kitapları Arnavutça'da yayınlanmıştır. Pamuk bu ziyaretinde, Arnavutluk'un Türkiye ile eski tarihi bağlara sahip ülke olduğunu da (yeniden) keşfedecektir. İki ülke halkları arasında kültür ve manevi bağlardan dolayı, Orhan Pamuk burada kendini kendi evinde gibi hissedecektir. İlk kez olarak Arnavutlar 2006 yılında Pamuk'un yazdığı Benim adım Kırmızı adlı kitabını okudu. Bu kitabın Arnavutça çevirisi, Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldığı 2006'da hemen yayınlandı."



Pamuk'un Arnavutluk'u ziyaret eden ilk Nobel Edebiyat Ödüllü kişi olduğunu açıklayan Topalli, "Bu ziyaretinizle siz Arnavutları onurlandırıyorsunuz. Siz Arnavutluk'ta en beğenilen yazarlardansınız" dedi.



Pamuk'un çok sayıda kitabının Arnavutça yayımlandığını vurgulayan Topalli, şöyle devam etti:



"Artık İstanbul adlı kitabınız da Arnavutların ellerindedir. Biz Arnavutlar ve Türkler çok sayıda tarihi bağa sahibiz. Eskiden beri dostluk bağlarını geliştirmekteyiz. Bu dostluk, dünyada iki ulus arasında ender rastlanan bir dostluktur. Ortaçağ döneminde ve daha sonraki dönemlerde, çok sayıda Arnavut Türkiye'de yerleşti, onların çoğu İstanbul'da yerleşti. Çok sayıda Arnavut Türkiye'de yüksek görevlere geldi. Mehmet Ali Paşa, Arnavut kökenli teolog ve inceleyiciydi, İstanbul Üniversitesi Rektörü Hasan Tahsin de Arnavut idi, Türk ulusal marşının şairi Mehmet Akif Ersoy da Arnavut'tu. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin de Arnavut kökenli olduğu söyleniyor."



Topalli, "Pamuk, tarihi gerçeğin önünde sessiz olmayan bir yazardır. Pamuk, kitaplarında Türkiye tarihini, geleneklerini yansıtıyor. Pamuk'un kitapları, Türk ulusunun değerlerinin simgesine dönüşmüştür" ifadesini kullandı.



Orhan Pamuk, Arnavutluk ziyaretinin ikinci gününde Berat kentini ziyaret edecek.



Arnavutluk Meclis Başkanı Topalli, Pamuk'un Berat ziyaretiyle ilgili şu açıklamada bulundu:



"Berat kentinden gurur duyuyoruz. Berat 2400 yıllık bir kenttir ve UNESCO dikkati altındadır. Bu kenttin tarihi ve kültür zenginlikleri, her zaman tarihçilerin ilgisini çekmiştir. Türkiye'den Evliya Çelebi de Berat kentine düşkün olmuştu."