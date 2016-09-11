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15 Temmuz Darbe Girişimi

Orhan Pamuk: Altan kardeşlerin gözaltına alınmasını ayıplıyorum, kınıyorum

"Ülkemin geldiği yer konusunda öfkeli ve çok üzgünüm"

11 Eylül 2016 14:08

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Orhan Pamuk, Altan kardeşlerin gözaltına alınmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ''Özgürlükleri ortadan kaldıran Türkiye'ye öfkeliyim'' ifadelerini kullandı.

Pamuk "Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın gözaltına alınmasını kınıyorum, ayıplıyorum. Hükümeti biraz eleştiren herkes bir bahaneyle ve hukuktan çok kin ve sindirme duygularıyla hapse tıkılıyor" dedi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Pamuk şunları söyledi:

"Hızla bir korku devleti oluyor demokrasiden uzaklaşıyoruz. Aslı Erdoğan, Nazlı Ilıcak, Nuriye Akman, Necmiye Alpay, Şahin Alpay tıpkı Ahmet Altan ve Mehmet Altan gibi bu ülkede tanınan, sevilen ve halkın fikirlerini merak ettiği yazarlardır. Bütün bu yazarlar bir an önce salıvermeli, yargılanacaklarsa gözaltına alınmadan yargılanmalıdırlar. Ülkemin geldiği yer konusunda öfkeli ve çok üzgünüm. Bu duyarsız ve acımasız uygulamaların Türkiye’yi dünyaya çok kötü gösterdiğinden emin olabilirsiniz.”

İtalyan La Repubblica gazetesi de Orhan Pamuk'un görüşlerine yer verdi

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